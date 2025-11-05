Iga Świątek to najwybitniejsza polska tenisistka w historii i jedna z najlepszych zawodniczek świata. Urodziła się 31 maja 2001 roku w Warszawie. Jest czterokrotną mistrzynią wielkoszlemową: triumfowała w Roland Garros (2020, 2022, 2023) oraz US Open (2022). Od 2022 roku regularnie zajmuje pozycję liderki światowego rankingu WTA, a jej styl gry oparty na sile, precyzji i wyjątkowej koncentracji zyskał uznanie ekspertów na całym świecie. Afera wokół Igi Świątek! Komentator publicznie wypalił o „życiowej partnerce” tenisistki

Iga Świątek wściekła na kibica

Emocje podczas meczu Igi Świątek z Amandą Anisimovą sięgnęły zenitu. Tuż po zakończeniu pierwszego seta, którego Polka wygrała po niezwykle zaciętym tie-breaku 7:6, doszło do niecodziennego incydentu. Nasza zawodniczka podeszła do sędzi i poprosiła o interwencję w sprawie kibica, który zakłócał jej koncentrację w kluczowych momentach seta.

On zakłóca grę – powiedziała wyraźnie zdenerwowana Iga Świątek, wskazując na trybuny.

Po chwili wyszło na jaw, że chodziło o polskiego fana, który przyjechał specjalnie, by ją dopingować. Niestety, jego zbyt głośne okrzyki między pierwszym a drugim serwisem sprawiły, że zamiast pomóc, nieświadomie przeszkadzał naszej tenisistce w grze.

Mimo nerwowego początku Iga Świątek walczyła z pełnym zaangażowaniem. Jednak po wygranym pierwszym secie mecz zaczął wymykać się spod kontroli. Polka przegrała kolejne partię 4:6, 2:6 i ostatecznie pożegnała się z turniejem WTA Finals.

To trzecie spotkanie Igi podczas tegorocznego turnieju. Wcześniej z łatwością pokonała Madison Keys 6:1, 6:2, ale w kolejnym starciu doznała dotkliwej porażki z Jeleną Rybakiną (6:3, 1:6, 0:6).

Na zakończenie fazy grupowej Polka miała jeszcze szansę na półfinał, jednak porażka z Anisimovą przekreśliła jej nadzieje. Po meczu Iga nie kryła emocji — było widać, że zmagała się nie tylko z presją, ale i frustracją po nieudanym występie.