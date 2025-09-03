Za nami emocjonujące starcie Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową. Tym razem jednak to nie mecz, a niespodziewane słowa komentatora rozpaliły widzów. Na anglojęzycznym Eurosporcie mężczyzna nagle wypalił o prywatnym statusie relacji tenisistki z jej psycholożką. Po tych słowach w sieci aż wrze.

To siostra zaraziła Igę Świątek tenisem. Co dziś robi? „Miałyśmy z Igą stawiane wyzwania od najmłodszych lat”

Komentator szokuje w sprawie życiowej partnerki Igi Świątek

Iga Świątek to jedna z najpopularniejszych tenisistek, która robi karierę na arenie międzynarodowej. Polka ma na swoim koncie masę sukcesów, a w tym roku może pochwalić się imponującym bilansem 21 zwycięstw w 23 meczach turniejów Wielkiego Szlema. Poza tym 24-latka niedawno została zwyciężczynią Wimbledonu.

Iga Świątek wystąpiła w sukience Victorii Beckham. Reakcja projektantki mówi wszystko

Kariera tenisistki od kilku lat trwa w najlepsze, a jej sukcesy sportowe z roku na roku są coraz lepsze. To właśnie one zapewniły 24-latce sławę i popularność na skalę światową. I choć ciągle głośno jest o sportowych zwycięstwach Świątek, to jej życie prywatne wciąż owiane jest tajemnicą. Tenisistka raczej od początku kariery stara się strzec życia prywatnego, co wzbudza wiele ciekawości.

Ostatni mecz Polki z Jekateriną Aleksandrową obił się szerokim echem w sieci i wywołał medialną burzę. Wszystko za sprawą komentatora, który podczas starcia nagle zaczął mówić o współpracy Igi z jej psycholożką Darią Abramowicz. To jednak nie koniec. Komentator w pewnym momencie stwierdził na wizji, że kobieta jest „życiową partnerką Świątek”.

Iga Świątek zwycięstwem w Wimbledonie zapoczątkowała nowy trend KULINARNY! Teraz cały świat TO gotuje (WIDEO)

Szokujące słowa komentatora szybko poniosły się w sieci, a wielu z internautów nie kryło swojego oburzenia jego nagłym wyznaniem.

„Czy ten komentator jest naćpany?”

„Co do ch*ja? Jak można tak powiedzieć?”

„To nie może być prawda”

Warto dodać, że psycholożka już jakiś czas temu odniosła się do relacji z Igą Świątek. W podcaście „Break Point” Abramowicz zdementowała plotki dotyczące jej rzekomo zbyt bliskiej relacji z tenisistką.