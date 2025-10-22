Iga Świątek pokazała na swoich mediach społecznościowych list i prezent, który otrzymała od samej Taylor Swift. Nie jest tajemnicą, że tenisistka jest wielką fanką piosenkarki, a jej gest wyraźnie ją poruszył. Świątek podzieliła się nawet treścią wiadomości ze swoimi obserwatorami.

Iga Świątek pochwaliła się listem od Taylor Swift

Iga Świątek poza wielką karierą sportową i kortem tenisowym lubi także muzykę. Nie od dziś wiadomo, że tenisistka jest wielką fanką twórczości Taylor Swift, która obecnie jest jedną z najpopularniejszych wokalistek pop na świecie. Artystka pewnego razu spełniła nawet swoje marzenie i pojechała na jej koncert do Liverpoolu, o którym wówczas pisała: „Umarłam. Tak, płakałam wiele razy podczas koncertu. Tak, to było niesamowite. Jesteś niesamowita Taylor”.

Teraz tenisistka podzieliła się na swoich social mediach radosną nowiną i wielkim wyróżnieniem, które ją spotkało. Jak się okazuje, Świątek otrzymała list od Taylor oraz prezenty związane z nowym albumem artystki – „The Life of a Showgirl”. Polska gwiazda sportu ewidentnie była wzruszona i zaskoczona gestem swojej idolki. O nadchodzącej premierze albumu Świątek mówiła już podczas teleturnieju WTA w Cincinnati w sierpniu, ale czegoś takiego się nie spodziewała.

O mój Boże. Kilka lat temu nawet nie marzyłabym o chwilach takich jak te. Jestem tak wdzięczna – pisała podekscytowana Iga.

Iga ujawniła także treść odręcznie napisanego listu od Taylor. Artysta w swojej wiadomości wyraziła nadzieję, że prezenty oraz jej najnowszy album spodobają się polskiej tenisistce.