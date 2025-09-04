Doda od lat jest jedną z największych gwiazd polskiej sceny. Choć zrezygnowała z tras koncertowych, nie oznacza to, że straciła na tym finansowo. Wręcz przeciwnie – jej krótsze, 20-minutowe występy są wyceniane jak całe tournée sprzed lat. Artystka zdradziła, dlaczego zdecydowała się na taki krok i dlaczego nigdy nie wystąpi na prywatnych imprezach.

Doda po niemal trzech dekadach w show-biznesie doskonale wie, jak utrzymać status megagwiazdy. Po zakończeniu spektakularnej trasy Aquaria Tour skupiła się na bardziej limitowanych i prestiżowych występach. W 2025 roku publiczność mogła oglądać ją m.in. na Łódź Summer Festival, jubileuszu „Nasza Solidarność. A to nam się udało!” czy podczas Magicznego Zakończenia Wakacji w Kielcach.

Jak się okazuje, decyzja o rezygnacji z klasycznych tras była dla niej strzałem w dziesiątkę – i finansowo, i wizerunkowo.

Jeżeli są jakieś eventy 20-minutowe maksymalnie, to musi to być równe dziesięciu koncertom z czasu, kiedy dawałam trasy koncertowe – przyznała w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Gwiazda podkreśliła, że nigdy nie wystąpi na weselu czy prywatnej imprezie.

Nie ma takich pieniędzy. Nigdy w życiu nie zagrałam na żadnym weselu i nie zagram – ucięła.

Dorota Rabczewska zdradziła również, że na obecne stawki pracowała latami. Często rezygnowała z zysków, by inwestować w oprawę show, tak by nawet w najmniejszych miejscowościach widzowie mogli poczuć się jak na koncercie w wielkiej arenie.

Zapytana, czy za jeden występ mogłaby pozwolić sobie na kawalerkę albo Mercedesa, odpowiedziała z właściwą sobie szczerością:

Kawalerka to w Ciechanowie prędzej, ale i tak jestem bardzo szczęśliwa. Zap*dalałam bardzo długo i objechałam całą Polskę wzdłuż i wszerz.

Doda dziś zbiera owoce swojej pracy. Mimo upływu lat wciąż cieszy się gigantyczną popularnością i nie zamierza rezygnować z wypracowanego standardu.