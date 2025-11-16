Bagi i Magda Tarnowska wygrali jubileuszową edycję „Tańca z Gwiazdami”. Ich przemowa poruszyła do łez. W dodatku influencer zdecydował się na wyjątkowy gest.

Wielki finał „Tańca z Gwiazdami” już dziś!

Półfinał hitowego tanecznego show Polsatu rozpalił emocje widzów do czerwoności i wywołał niemałe kontrowersje. Na tym etapie pozostali już sami faworyci, dlatego każda decyzja budziła ogromne poruszenie. Widzowie wybrali dwie pary, które trafiły do wielkiego finału – najwięcej głosów zdobyli Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Maurycy Popiel i Sara Janicka. Ostatnie miejsce w finale zapewniła sobie para Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, dzięki ocenom jurorów. Dla tych, którzy odpadli tuż przed metą, była to wyjątkowo bolesna porażka. Katarzyna Zillmann podsumowała emocjonujący półfinał szczerymi słowami:

Czy boli? Tak, boli jak cholera. (…) Wiecie, ja już wygrałam ten program bez względu na wynik. Czuję, że zrobiłam, co mogłam i dałam z siebie wszystko.

Zobacz także: Widzowie „Tańca z gwiazdami” wcale ich nie chcieli w finale. Wyciekły wyniki głosowania

Kontrowersje przed finałem i reakcje uczestników

W ostatnich dniach przed finałem fani gorąco dyskutowali o składzie uczestników, wskazując, że zarówno Tomasz Karolak, jak i Katarzyna Zillmann byli jednymi z najpopularniejszych zawodników sezonu. Zillmann, mimo rozczarowania, jeszcze raz podkreśliła swoje emocje, mówiąc:

Czy boli? Tak, boli jak cholera. (…) Wiecie, ja już wygrałam ten program bez względu na wynik.

Wątpliwości budziła także obecność w finale Wiktorii Gorodeckiej. Jak informowało źródło Pudelka:

Widzowie wczoraj najmniej głosowali na Wiktorię. (…) Ludziom wtedy może się wydawać, że taka osoba nie jest zagrożona i wolą oddać głos na kogoś, kto poradził sobie gorzej.

Gdy jednak nadszedł dzień wielkiego finału, wcześniejsze emocje opadły, a widzowie z nową energią i ogromnym entuzjazmem czekali na rozstrzygnięcie tej spektakularnej edycji.

Zobacz także: Zillmann musiała odpaść z „TzG”, żeby wyznać to o Lesar. Nieźle namieszała

Przemowa Bagiego po wygranej „TzG”

Wszystko już jest jasne! Mikołaj Bagiński i Magda Tarnowska zostali zwycięzcami jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Bagi nie mógł powstrzymać emocji.

Nie dowierzam. Czuję się jakby, był w jakiejś kompletnie innej czasoprzestrzeni. Ale chciałbym kilka słów od siebie powiedzieć. Przede wszystkim chciałbym najbardziej na świecie podziękować Madzi, bo, bo to jej podziękowania się najbardziej należą i chciałbym wam powiedzieć, że Madzia jest naprawdę piękną osobą i to, że jest piękną kobietą, to myślę, że wszyscy wiecie i widzicie. Natomiast myślę, że nikt z was nie wie, jak piękną Madzia jest osobą wewnątrz i jakie ma wielkie serce i że należy jej się każde dobro po prostu tego świata. Bardzo ci dziękuję Madziu. Ta kula jest po prostu nasza wspólna i jestem super z tego zadowolony.

I dodał:

Dwie rzeczy, które chciałbym na koniec powiedzieć, że wchodząc do tego programu chciałem bardzo miałem taką misję, kilka tych misji miałem. Jedną z nich było to, żeby pokazać młode pokolenie młodych ludzi jako fajne osoby. Zdjąć trochę z nas łatkę osób, które nie robią fajnych rzeczy, które siedzą w domu, które siedzą na tych telefonach, które nie są takie ciekawe. I chcę, żeby po prostu mój występ i to całe co zrobiłem, żebym był trochę reprezentacją całego młodego pokolenia, które naprawdę robi świetne rzeczy i jest po prostu świetne.

Mikołaj Bagiński zdecydował się przekazać swoją nagrodę na bardzo szczytny cel. Chce pomagać osobom mierzącym się z podobnymi problemami, co jego siostra.

Chodź, słuchajcie, moja siostrzyczka dzisiaj jest ze mną bez której na pewno byśmy tutaj nie stali. Na pewno. I chciałbym powiedzieć, że na pewno dużą misją też dla mnie było to, aby dołożyć cegiełkę do zwiększenia świadomości ludzi o osobach zespołem. I na pewno nasz występ z Matysią dużo w tym pomógł. Także z tego się bardzo cieszę i równolegle chciałbym też powiedzieć, nie chciałem tego mówić nigdzie przed tym odcinkiem finałowym, ale całe te 200 000 wrzucamy na stowarzyszenie, które wspiera osoby z zespołem downa. […] Chcę tylko powiedzieć, że dziękuję bardzo wszystkim osobom. Ciężko mi wymienić teraz każdego z imienia, którzy pracują przy „Tańcu z gwiazdami.”

Madzia Tarnowska podziękowała wszystkim, którzy pracują przy tworzeniu programu. Szczególną wdzięczność wyraziła wobec Bagiego.

Chyba średnio jestem w takich przemowach, ale po prostu powiem to, co to co myślę. Dziękuję Bogu, że poznałam po prostu wszystkich ludzi tutaj w tym programie i jesteście najcudowniejsi. Tam są uczestnicy, którzy już odpadli, ale jesteście najlepszym wsparciem. Po prostu to było piękne. Ja bardzo chciałabym podziękować Mikołajowi, no że trochę pokazał mi ten świat internetu i naprawdę jest to człowiek tak kreatywny, tak, że po prostu pasją i tym co robi, że to jest przepiękne oglądać to. Zainspirował mnie do wielu innych rzeczy.

I dodała:

Jest ma piękne serce, prawda Matysia? Oczywiście, że tak. No oczywiście, że tak. Jest bardzo dobrym człowiekiem i jest przepiękną reprezentacją właśnie młodego pokolenia i ludzi w internecie. Ja uważam, że zrobił ogromny progres, za co bardzo chciałabym podziękować, że naprawdę się nie podda.

Zobacz także: Odpadli i obrazili się na Polsat. Takie wieści o Kaczorowskiej i Rogacewiczu przed finałem „TzG”