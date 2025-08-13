Isabel dos Santos, uznawana za pierwszą i wciąż jedyną miliarderkę w Afryce, dorobiła się ogromnej fortuny, jednak jej postać budzi duże kontrowersje. Zarzuca się jej prowadzenie szemranych interesów oraz to, że znaczną część majątku otrzymała od ojca – byłego prezydenta i autorytarnego przywódcy Angoli, José Eduardo dos Santosa. Krytycy twierdzą, że jej bogactwo powstało kosztem zwykłych obywateli.

Isabel dos Santos pozbawiła ludzi domów! Miliarderka zrobiła to z czystej chciwości

Isabel dos Santos w najlepszym momencie swojego życia miała majątek wyceniany na prawie 3 miliardy złotych. Angola na początku była zafascynowana ogromnym sukcesem finansowym kobiety i w mediach oraz prasie była przedstawiana za wzór kobiety przedsiębiorczej. Dopiero później okazało się, jak naprawdę wyglądały kulisy jej olbrzymiego majątku…

„Forbes” dokładnie przeanalizował, skąd pochodzą wielkie pieniądze kobiety… Szybko zrozumieli, że nie zostały one uczciwie zarobione. Większość dostała od ojca dyktatora, ale także zagarnęła za sprawą nieuczciwych praktyk:

O ile nam wiadomo, każda duża angolska inwestycja dos Santos wynikała albo z przejęcia części udziałów w firmie, która chciała prowadzić interesy w tym kraju, albo z decyzji prezydenta, który włączał swoją córkę do akcji. Jej historia to rzadki wgląd w tę samą, tragiczną narrację kleptokratyczną, która dominuje w krajach bogatych w zasoby naturalne na całym świecie — można przeczytać w artykule „Forbesa” z 2013 roku.

