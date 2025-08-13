Isabel dos Santos pozbawiła tysiące ludzi dachów nad głową! Historia miliarderki mrozi krew w żyłach
Miliarderka twardą ręką rządzi ogromnym majątkiem...
Isabel dos Santos, uznawana za pierwszą i wciąż jedyną miliarderkę w Afryce, dorobiła się ogromnej fortuny, jednak jej postać budzi duże kontrowersje. Zarzuca się jej prowadzenie szemranych interesów oraz to, że znaczną część majątku otrzymała od ojca – byłego prezydenta i autorytarnego przywódcy Angoli, José Eduardo dos Santosa. Krytycy twierdzą, że jej bogactwo powstało kosztem zwykłych obywateli.
Isabel dos Santos pozbawiła ludzi domów! Miliarderka zrobiła to z czystej chciwości
Isabel dos Santos w najlepszym momencie swojego życia miała majątek wyceniany na prawie 3 miliardy złotych. Angola na początku była zafascynowana ogromnym sukcesem finansowym kobiety i w mediach oraz prasie była przedstawiana za wzór kobiety przedsiębiorczej. Dopiero później okazało się, jak naprawdę wyglądały kulisy jej olbrzymiego majątku…
„Forbes” dokładnie przeanalizował, skąd pochodzą wielkie pieniądze kobiety… Szybko zrozumieli, że nie zostały one uczciwie zarobione. Większość dostała od ojca dyktatora, ale także zagarnęła za sprawą nieuczciwych praktyk:
O ile nam wiadomo, każda duża angolska inwestycja dos Santos wynikała albo z przejęcia części udziałów w firmie, która chciała prowadzić interesy w tym kraju, albo z decyzji prezydenta, który włączał swoją córkę do akcji. Jej historia to rzadki wgląd w tę samą, tragiczną narrację kleptokratyczną, która dominuje w krajach bogatych w zasoby naturalne na całym świecie — można przeczytać w artykule „Forbesa” z 2013 roku.
Isabel dos Santos była też często określana mianem „słupa” swojego ojca, José Eduardo dos Santosa, byłego prezydenta Angoli. Oznacza to, że formalnie figurowała jako właścicielka licznych firm i majątku, które w rzeczywistości były kontrolowane przez jej ojca. Taki układ pozwalał na ukrywanie prawdziwego beneficjenta majątku oraz omijanie przepisów prawa, co często wiązało się z praniem brudnych pieniędzy i korupcją. Dzięki temu Isabel mogła pełnić rolę „frontu”, za którym kryły się interesy angolskiego reżimu i jego bliskich współpracowników, co budziło liczne kontrowersje zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.
To nie był koniec kontrowersji wokół Isabel dos Santos…
Isabel dos Santos była również krytykowana za działania, które pozbawiły dachu nad głową tysiące Angolczyków. Przez swoje wpływy i powiązania z reżimem, brała udział w przejmowaniu gruntów i nieruchomości, które wcześniej należały do lokalnych społeczności lub osób prywatnych. Ziemie te były często wywłaszczane bez odpowiedniego odszkodowania, a mieszkańcy zmuszani do eksmisji, co prowadziło do dramatycznych sytuacji społecznych i ubóstwa. Ten proceder jest postrzegany jako przykład nadużycia władzy i bezwzględnego wykorzystywania pozycji, co tylko pogłębiało nierówności w Angoli.