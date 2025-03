Aneta Glam dała się poznać widzom jako kontrowersyjna uczestniczka reality show „Królowa przetrwania”. Sporo też mówiło się o niej w kontekście jej związku z miliarderem — Georgem Wallnerem. Później wybuchł ostry konflikt między nią, a Caroline Derpieński. Panie wzajemnie obrzucały się błotem, a niedawno Aneta Glam wyznała, że po 12 latach zakończyła związek z miliarderem. Ostatnio wrzuciła do sieci zaskakujące zdjęcie z jachtu byłego partnera!

Aneta Glam chwali się zdjęciem z jachtu byłego partnera. Zatęskniła za luksusem?

Celebrytka chętnie dzieli się z internautami szczegółami swojego luksusowego życia w mediach społecznościowych. Gdy była w związku z zamożnym mężczyzną, to często wrzucała do sieci kadry, na których widać, jak podróżowała po egzotycznych zakątkach świata. Chwaliła się także ujęciami z luksusowego jachtu ukochanego. Ostatnio wrzuciła do internetu zdjęcie z jednego z nich. Zamieściła do tego bardzo wymowny komentarz:

Uwaga! Wrzucam stare zdjęcie! Tym razem nawet na łodzi George’a, a nie znajomych, jak na poprzednim. A co mnie obchodzi, co o tym myślisz, możesz wyczytać na mojej pięknej d*pce. Możesz zoomować, Krzychu, nie pękaj — napisała Aneta Glam na Instagramie.

