Izabella Krzan od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show-biznesu. Najpierw podbiła serca Polaków jako Miss Polonia 2016, później przez kilka lat była gwiazdą TVP, gdzie mogliśmy oglądać ją m.in. w ”Kole Fortuny” i ”Pytaniu na Śniadanie”. Po krótkim epizodzie w Kanale Zero przeniosła się do TVN-u i dziś rozwija swoją karierę w programie ”Afryka Express”.

Izabella Krzan jest zakochana

Choć jej życie zawodowe jest bardzo medialne, to prywatnie Iza strzeże swojej intymności jak skarbu. Od pięciu lat jest w związku z Dominikiem Kowalskim: projektantem mebli, który wyjątkowo rzadko pojawia się na jej Instagramie.

Internauci jednak go uwielbiają, a szczególnie fascynuje ich spora różnica wzrostu między zakochanymi. Izabella Krzan zawsze podkreśla, że zupełnie nie robi to na niej wrażenia, bo z Dominikiem u boku czuje się po prostu szczęśliwa.

Dominik i jego artystyczna rodzina

Warto dodać, że ukochany gwiazdy pochodzi z niezwykle artystycznej rodziny. Jego ojciec, Grzegorz Kowalski to znany rzeźbiarz i krytyk sztuki, a mama, Barbara Falender należy do czołówki polskich rzeźbiarek. Co więcej, Barbara jest zachwycona synową, w rozmowach miała podkreślać jej klasę, naturalność i skromność.

Barbara nie kryje dumy i radości z tego, że jej syn związał się z Izabellą. Zachwyca się nie tylko jej wyglądem, ale i skromnością. Znajomym mówi o niej wyłącznie w superlatywac – informował „Super Express”.

Wyjątkowe chwile Krzan i jej narzeczonego

Teraz Dominik wyjątkowo pojawił się na profilu Izy. Para wybrała się na romantyczny wyjazd do Kopenhagi, którym prezenterka pochwaliła się w sieci.

A lot trwa niecałe 1,5 godziny — napisała, publikując wspólne kadry.

Internauci zgodnie twierdzą jedno: piękna para!

