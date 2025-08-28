Izabella Krzan po latach pracy w TVP i Kanale Zero przeszła do TVN, gdzie już wkrótce zobaczymy ją w nowym show „Afryka Express”. Podczas konferencji nasz reporter porozmawiał z gwiazdą o wielkich zmianach w jej życiu – nie tylko zawodowych, ale i prywatnych. Krzan zdradziła kulisy urządzania swojego mieszkania i przyznała, że moment wyjazdu do Afryki był dla niej szczególnie trudny.

Izabela Krzan po przejściu do TVN: „Serce mi się krajało, kiedy jechałam do Afryki”

Izabella Krzan ma za sobą intensywne miesiące. Prezenterka nie tylko zmieniła stację, ale też przeprowadziła się do nowego mieszkania. Jak nam zdradziła, proces urządzania nowego „gniazdka” trwał dłużej, niż zakładała.

Drobne dwa lata i już jestem po remoncie. Dzisiaj, kiedy wstałam, miałam dwa powody, żeby się bardzo cieszyć. Jeden to premiera pierwszego odcinka, a drugi to fakt, że dostałam stół do mieszkania. W końcu będę miała przy czym jeść. Krok po kroku sobie to gniazdko urządzam, ale już w nim mieszkam – wyznała w rozmowie z nami.

Dodała, że szczególnie trudny był dla niej moment, gdy musiała wyjechać na plan nowego programu.

Serce mi się krajało, kiedy jechałam do Afryki, bo wtedy byłam dopiero jakieś trzy tygodnie w tym nowym mieszkaniu. Tak sobie myślałam, to sobie pomieszkałam– opowiedziała z uśmiechem.

„Afryka Express” to kolejny sezon przygodowego reality show TVN, w którym uczestnicy ruszają w niezwykłą podróż po Czarnym Lądzie. Prezenterka dołącza do grona prowadzących show i, jak sama podkreśla, traktuje tę przygodę jako „ogromną szansę i ekscytujące wyzwanie”.

Do rywalizacji w programie stanie aż osiem wyjątkowych duetów. Na starcie zobaczymy m.in. modelkę Edytę Zając w parze z aktorem Michałem Mikołajczakiem oraz Ewę Gawryluk, która spróbuje swoich sił u boku Piotra Domanieckiego. Sporo emocji budzi też udział Wiktorii i Mateusza Gąsiewskich- rodzeństwa, które pierwszy raz pojawi się w takim duecie na ekranie. O zwycięstwo zawalczy także były piłkarz Tomasz Iwan ze swoją partnerką Karoliną Woźniak oraz sportowe małżeństwo- Izu i Antonina Ugonoh. Na liście uczestników nie zabrakło niespodzianek: Nikodem Rozbicki stworzy parę z Pawłem Kurkowskim, a bizneswoman Katarzyna Niezgoda spróbuje swoich sił w duecie z Pawłem Markiewiczem. Całość stawki uzupełnia muzyczna para- Monika Hoffman-Piszora i Iga Hoffman.

Będziecie oglądać? Która para jest Waszym faworytem?