Izabella Krzan rośnie na nową gwiazdę stacji TVN. Prowadząca „Afryka Express” sprawdza się w stacji na dużym ekranie w zupełnie nowej roli. Oprócz tego niedawno spełniła także marzenie o stworzeniu swoich czterech kątów. Okazuje się, że remont mieszkania był dla niej drogą przez ciernie i trwał aż dwa lata! Prezenterka w rozmowie z reporterem Kozaczka zdradziła szczegóły. Odpowiedziała także na pytanie, czy korzystała z pomocy uznanej artystki, prywatnie teściowej — Barbary Falender…

Izabella Krzan długo remontowała swoje mieszkanie. Prezenterce w trakcie zmian w czterech kątach nie pomagał fakt, że jej ukochany partner — Dominik Kowalski jest z zawodu projektantem mebli. Mężczyzna zwraca sporą uwagę na szczegóły i detale. Dla niego najważniejsza jest jakoś materiałów bez względu na cenę…

Po trzech miesiącach dostałam stół do mieszkania, więc już w końcu będę miała przy czym jeść. To wszystko teraz czeka bardzo na mnie. Krok po kroku urządzam sobie to gniazdko. Ale już w nim mieszkam. […] Nie było łatwo z nim rozmawiać. Czasami to były rozmowy pod tytułem: „Mówię do ciebie, dlaczego to musi być takie, bo tamto kosztuje więcej”. On wtedy tłumaczył mi dlaczego. Trochę się od niego na ten temat nauczyłam — podkreśliła Izabella Krzan.

