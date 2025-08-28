TYLKO U NAS! Izabella Krzan zdradza prawdę o teściowej. „Basia jest bardzo…”
Ależ się wygadała!
Izabella Krzan rośnie na nową gwiazdę stacji TVN. Prowadząca „Afryka Express” sprawdza się w stacji na dużym ekranie w zupełnie nowej roli. Oprócz tego niedawno spełniła także marzenie o stworzeniu swoich czterech kątów. Okazuje się, że remont mieszkania był dla niej drogą przez ciernie i trwał aż dwa lata! Prezenterka w rozmowie z reporterem Kozaczka zdradziła szczegóły. Odpowiedziała także na pytanie, czy korzystała z pomocy uznanej artystki, prywatnie teściowej — Barbary Falender…
Izabella Krzan szczerze o relacji z teściową. Zdradziła, czy pomagała jej w remoncie mieszkania!
Izabella Krzan długo remontowała swoje mieszkanie. Prezenterce w trakcie zmian w czterech kątach nie pomagał fakt, że jej ukochany partner — Dominik Kowalski jest z zawodu projektantem mebli. Mężczyzna zwraca sporą uwagę na szczegóły i detale. Dla niego najważniejsza jest jakoś materiałów bez względu na cenę…
Po trzech miesiącach dostałam stół do mieszkania, więc już w końcu będę miała przy czym jeść. To wszystko teraz czeka bardzo na mnie. Krok po kroku urządzam sobie to gniazdko. Ale już w nim mieszkam. […] Nie było łatwo z nim rozmawiać. Czasami to były rozmowy pod tytułem: „Mówię do ciebie, dlaczego to musi być takie, bo tamto kosztuje więcej”. On wtedy tłumaczył mi dlaczego. Trochę się od niego na ten temat nauczyłam — podkreśliła Izabella Krzan.
Izabella Krzan została także zapytana o teściową Barbarę Falander. Polska rzeźbiarka jest w końcu uznaną artystką, więc z pewnością mogłaby się podzielić cennymi radami, jeżeli chodzi o urządzanie mieszkania. Prezenterka telewizyjna jednak nie prosiła ją o pomoc, ponieważ kobieta mimo 78 lat na karku wciąż jest bardzo zapracowana i ma sporo zajętości:
Basia to jest człowiek, który jest cały czas zapracowany. Jej największą miłością w życiu poza rodziną jest pasja. Nawet by mi nie przyszło do głowy, żeby z taką błahostką, jaką jest remont mieszkania, się do niej udawać. Niemniej jakiś czas temu wpadła na nas w odwiedziny i powiedziała, że bardzo jej się podoba mieszkanie, więc doceniam — podsumowała Izabella Krzan.