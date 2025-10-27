Katarzyna Cichopek, ale czy teraz Kurzajewska?! Klamka już zapadła…
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub w sobotę 25 października 2025 roku. Później goście weselni bawili się z parą młodą w hotelu „Drob” w Urszulinie. Podczas ceremonii i uroczystości wzięło udział wiele znanych i lubianych osób ze świata telewizji. Pojawili się między innymi: Anna Lewandowska, Edward Miszczak, Aleksander Sikora, Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler, a także Agnieszka Hyży. To właśnie znana prezenterka w rozmowie z tabloidem zdradziła, czy Katarzyna Cichopek jest już Katarzyną Kurzajewską.
Katarzyna Cichopek nie chce przejąć nazwiska po Macieju Kurzajewskim. Agnieszka Hyży zdradziła szczegóły
Agnieszka Hyży w rozmowie z „Faktem” opowiedziała o kulisach ślubu i wesela Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Okazuje się, że prowadząca „Halo tu Polsat” świetnie czuła się podczas weselnej zabawy. Zdradziła przy okazji, że Katarzyna Cichopek została przy swoim nazwisku i nie przyjęła nazwiska męża:
Oficjalnie mogę powiedzieć: Kasia Cichopek nie zmieniła nazwiska. Jest Kasią Cichopek, ale jest żoną Maćka Kurzajewskiego i to są państwo Kurzajewscy — wspomniała Agnieszka Hyży.
Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek wydali fortunę na ślub! Postawili na modną klasykę
Para zdecydowała się, że ten dzień będzie dla nich bardzo wyjątkowy. Katarzyna Cichopek postawiła na kreację ślubną od polskiej projektantki mody — Violi Piekut. Prezentowała się bosko w dopasowanej sukni. Maciej Kurzajewski z kolei zdecydował się na świetnie dopasowany garnitur szyty na miarę. Młoda para wyglądała elegancko i z klasą.
