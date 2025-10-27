Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub w sobotę 25 października 2025 roku. Później goście weselni bawili się z parą młodą w hotelu „Drob” w Urszulinie. Podczas ceremonii i uroczystości wzięło udział wiele znanych i lubianych osób ze świata telewizji. Pojawili się między innymi: Anna Lewandowska, Edward Miszczak, Aleksander Sikora, Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler, a także Agnieszka Hyży. To właśnie znana prezenterka w rozmowie z tabloidem zdradziła, czy Katarzyna Cichopek jest już Katarzyną Kurzajewską.

Agnieszka Hyży w rozmowie z „Faktem” opowiedziała o kulisach ślubu i wesela Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Okazuje się, że prowadząca „Halo tu Polsat” świetnie czuła się podczas weselnej zabawy. Zdradziła przy okazji, że Katarzyna Cichopek została przy swoim nazwisku i nie przyjęła nazwiska męża:

Oficjalnie mogę powiedzieć: Kasia Cichopek nie zmieniła nazwiska. Jest Kasią Cichopek, ale jest żoną Maćka Kurzajewskiego i to są państwo Kurzajewscy — wspomniała Agnieszka Hyży.

