Anemia, czyli niedokrwistość, to stan, w którym organizm ma zbyt mało czerwonych krwinek lub zawartej w nich hemoglobiny – białka odpowiedzialnego za transport tlenu z płuc do tkanek. Gdy liczba czerwonych krwinek spada, komórki ciała nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu, co może prowadzić do osłabienia, zmęczenia i duszności. Anemia nie jest jednostką chorobową samą w sobie, lecz objawem zaburzeń produkcji, utraty lub niszczenia krwinek czerwonych. Stan ten wymaga dokładnej diagnostyki w celu ustalenia przyczyny i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Jak objawia się anemia?

Objawy anemii zależą od jej rodzaju, nasilenia oraz tempa rozwoju. W niektórych przypadkach anemia postępuje powoli i może przez długi czas nie dawać wyraźnych sygnałów. Pierwszym zauważalnym objawem może być znaczne zmęczenie lub zadyszka przy niewielkim wysiłku. Najczęstsze objawy anemii:

zmęczenie i osłabienie;

duszność, zwłaszcza podczas wysiłku;

bladość skóry lub błon śluzowych (np. wewnętrznej strony powiek);

zawroty głowy lub uczucie omdlenia;

kołatanie serca lub przyspieszony rytm serca;

bóle głowy;

zimne dłonie i stopy;

bóle w klatce piersiowej;

łamliwe paznokcie, wypadanie włosów;

uczucie zimna lub nadmierne marznięcie;

u dzieci – zaburzenia wzrostu i rozwoju.

W zaawansowanych przypadkach mogą wystąpić również: zapalenie języka, owrzodzenia jamy ustnej, chęć jedzenia rzeczy niejadalnych (tzw. pica) czy niebieskie zabarwienie białek oczu. U kobiet anemia może objawiać się obfitymi miesiączkami lub pogorszeniem samopoczucia przed menstruacją.

Warto pamiętać, że nie każdy z tych objawów świadczy jednoznacznie o anemii. Ich obecność powinna jednak skłonić do wykonania badań krwi. Niska hemoglobina często bywa wykrywana przypadkowo, np. przy rutynowym oddawaniu krwi. W takim przypadku zalecana jest dalsza diagnostyka w centrum medycznym we Wrocławiu lub innym mieście.

Możliwe przyczyny anemii

Anemia jest objawem wskazującym na zaburzenia w produkcji lub funkcjonowaniu czerwonych krwinek. Może powstać na skutek wielu różnych mechanizmów – od przewlekłego krwawienia po choroby genetyczne. Najczęstsze przyczyny anemii:

niedobór żelaza – najpowszechniejszy typ anemii, wynikający z niedostatecznej ilości żelaza w diecie, przewlekłych krwawień (np. z przewodu pokarmowego, obfitych miesiączek), ciąży lub częstego oddawania krwi;

niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego – prowadzi do anemii megaloblastycznej, często związanej z niewłaściwą dietą lub zaburzeniami wchłaniania (np. celiakia, choroby jelit);

choroby przewlekłe – takie jak nowotwory, choroby nerek, zapalne choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna), reumatoidalne zapalenie stawów – mogą ograniczać produkcję czerwonych krwinek;

anemie hemolityczne – wynikają z przyspieszonego rozpadu krwinek czerwonych. Mogą być wrodzone (np. anemia sierpowata, talasemia) lub nabyte (np. autoimmunologiczne);

anemia aplastyczna – rzadka forma, w której szpik kostny nie produkuje nowych komórek krwi; może być skutkiem infekcji, leków, ekspozycji na toksyny lub chorób autoimmunologicznych;

anemia z powodu utraty krwi – np. na skutek wrzodów, urazów, operacji lub krwawienia z przewodu pokarmowego;

zaburzenia szpiku kostnego – takie jak białaczka, mielofibroza lub zespoły mielodysplastyczne wpływają na prawidłową produkcję krwinek;

czynniki dziedziczne – niektóre anemie, np. talasemia czy niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, są dziedziczne i mogą powodować przewlekłe niedobory czerwonych krwinek;

toksyczne działanie substancji – np. zatrucie ołowiem, skutki uboczne leków lub kontakt z toksynami środowiskowymi.

Anemia może mieć zróżnicowane podłoże, niezbędne jest więc przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz diagnostyki przyczynowej, aby ustalić właściwy sposób leczenia.

Terapia zależy od rodzaju anemii, jej nasilenia oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.Wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie są ważnym krokiem ku przywróceniu zdrowia i zapobieganiu powikłaniom. Diagnozę stawia lekarz na podstawie wyników badań krwi oraz oceny klinicznej. Dalsze postępowanie – niezależnie od przyczyny – dostosowywane jest indywidualnie do pacjenta.

