Maciej Dowbor, to jeden z najbardziej lubianych prezenterów w Polsce. Maciej jest synem znanej prowadzącej Katarzyny Dowbor, która dała się poznać widzom poprzez prowadzenie programów takich jak: „Nasz nowy dom” czy ,,Pytanie na Śniadanie”.

Maciej Dowbor oszukał paparazzi w sprawie ślubu: „On powiedział, że nigdy mi nie wybaczy!”

Maciej Dowbor przeraził fanów! Pokazał wyniki badań: „To zło w najczystszej postaci”

Maciej Dowbor rozpoczął swoją karierę pod koniec lat 90 w radiowej Trójce. Następnie związał się z TVN I TVN24, gdzie pracował jako prezenter i redaktor sportowy. W latach 2005 do 2024 związał się z telewizją Polsat, gdzie współprowadził program z Piotrem Gąsowskim „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Jednak największym echem w mediach odbył się jego transfer do TVN, który miał miejsce w 2024 roku. Maciej obecnie współprowadzi festiwale muzyczne oraz poranny program „Dzień Dobry TVN” wraz Sandrą Hajduk- Popińską.

Maciej Dowbor o małżeństwie z Koroniewską: „Nie jestem tak dobrym mężem, jakim bym mógł być”

W życiu prywatnym jest związany od wielu lat z aktorką znaną z serialu „M jak Miłość” Joanną Koroniewską. Co więcej, para tam poznała się na planie serialu. Już jako małżeństwo doczekali się dwóch pociech: 16-letniej Janiny oraz 7-letniej Heleny. Wspólnie na Instagramie prowadzili „Domówkę u Dowborów” podczas trwającej na świecie pandemii, gdzie rozpoczęli serie relacji na żywo. Na transmisjach rozmawiali na przeróżne tematy z celebrytami ze świata mediów i nie tylko.

W ostatnich dniach prezenter podzielił się z fanami smutną wiadomością dotyczącą jego zdrowia. Maciej zrezygnował ze wszystkich swoich planów z powodu problemów zdrowotnych, a dokładnie zarażeniem koronawirusem.

Miałem w tym tygodniu tysiące planów, ale w tej sytuacji robię sobie trochę luzu, odpuszczam sport, zrzucam robotę, bo nie chce nikogo zarazić, ani sobie zafundować jakiś zbędnych powikłań – czytamy we wpisie Maćka.

Dziennikarz zamieścił w sieci zdjęcie przedstawiające pozytywny wyniku testu na Covid-19. Nie omieszkał zaapelować do swoich obserwatorów o dbanie o siebie i nie wierzenie w informacje, które mówią, że wirusa już nie ma.

Jeśli ktoś myślał, że to ścierwo poszło w cholerę, to jesteście w błędzie. Nie. To nie jest ciąża… To niestety cholerny covid! Zaczyna się niewinnie, katarek, lekko gorsze samopoczucie, ale jest to jednak zło w najczystszej postaci… Badajcie się, jak tylko poczujecie, że coś nie gra – napisał w najnowszym poście na Instagramie.

Prezenter pozostaje cały czas w kontakcie ze swoimi obserwatorami i dzieli się informacjami o swoim stanie zdrowie. A przede wszystkim jak wygląda cały przebieg jego choroby.