Kiedy mamy już swój upragniony ogród, zaczynamy zastanawiać się nad wyborem mebli, które wypełnią jego przestrzeń. Nie zawsze jednak dysponujemy nieograniczonymi środkami finansowymi, które pozwalałyby spełnić każdy pomysł i każdą fantazję. Inna sprawa, że cena wcale nie musi być gwarancją jakości. Dlatego decyzja o tym, na jakie meble do ogrodu się zdecydować, powinniśmy podeprzeć poważnym namysłem i dobrym rozpoznaniem ofert rynkowych.

Materiałowa solidność

Meble do ogrodu to najczęściej inwestycja, która ma służyć przez wiele lat. Od dawna panuje przekonanie, że wielosezonowe meble, które przez bardzo długi czas mają zachować żywotność, muszą być bardzo drogie. I choć jest w tym trochę racji, to jednak nigdy wysoka cena nie zagwarantuje niezawodności czy pełnej funkcjonalności na dłuższy czas. Są jednak wskazówki, dzięki którym będziemy mogli cieszyć się przez dłuższy czas dobrymi i wcale niedrogimi meblami ogrodowymi. Przy wyborze zazwyczaj powinniśmy kierować się kluczem materiałowym, ponieważ użyty do produkcji surowiec jest bazą dla zaprojektowanego i wyprodukowanego przedmiotu. Tanie meble ogrodowe muszą spełniać kilka warunków, jednak najważniejszy z nich to ten dotyczący ich długowieczności. Fotele, stoły czy leżanki wykonane z naturalnych materiałów, jak np. drewno, zazwyczaj potrafią wytrzymać przez kilka, a bywa, że i kilkanaście sezonów. Ważna jest ich regularna pielęgnacja i zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami, głównie atmosferycznymi. W ogrodzie dobrze sprawdza się naturalny rattan, powstający z pnączy palm oraz jego syntetyczny odpowiednik – technorattan, wytwarzany z polietylenu.

Tworzyw wykorzystywanych do produkcji mebli jest więcej. Wytwarzane z plastiku meble są uważane najczęściej za tańszą alternatywę dla tych produkowanych z materiałów naturalnych, choć nie jest to reguła. Bywają projekty, gdzie elementy z tworzyw są droższe, ponieważ konstrukcyjnie i technologicznie są bardziej rozbudowane. Istotnym kryterium jest także sam cykl produkcyjny – czy meble powstały z rodzimych materiałów, czy też surowiec do ich wyprodukowania musiał przemierzyć tysiące kilometrów. Zwróćmy również uwagę na producenta. Często meble skonstruowane w kraju są gwarantem dobrej jakości, a także ceny, w końcu Polska jest jednym z głównych światowych wytwórców w branży meblowej.

Dobry styl w ogrodzie

O tym, na jakie meble się decydujemy, ogromny wpływ ma styl, w jakim jest utrzymany ogród. Dobrze przecież wiemy, że ogrodu w stylu rustykalnym raczej nie wypełnimy nowoczesnymi wzorami z plastiku, tak jak i stylu śródziemnomorskiego nie przełamiemy bardzo masywnymi meblami, z bogatą ornamentyką, i np. żeliwnymi elementami konstrukcyjnymi. Dlatego aranżując ogród, warto zwracać uwagę na dostępne na rynku meble, utrzymane w klimacie naszej zielonej przestrzeni, które podkreślą jej naturalne walory oraz zapewnią komfort i wygodę.

Cena na pewno będzie sprzymierzeńcem osób, które stawiają na styl nowoczesny, gdzie sprawdzają się meble z tworzyw sztucznych, ale również te powstałe ze szkła czy stali. W stylu nowoczesnym bardzo poważną rolę odgrywa rattan i technorattan, a wśród kolorów najczęściej spotykamy czerń, biel i szarości, z pojawiającymi się od czasu do czasu kontrastowymi akcentami. W stylu nowoczesnym dominują proste linie i minimalistyczne formy. Choć nowoczesny design nie wszystkich przekonuje, to jednak meble utrzymane w tym stylu są nie tylko komfortowe, ale też doskonale wywiązują się ze swoich funkcji. Bywa i tak, że meble muszą pełnić różne funkcje, np. sofy służące jako łóżka, albo są konstruowane w wielofunkcyjne moduły, które użytkownik dowolnie aranżuje.

Kryterium ceny

Wybierając meble do ogrodu bardzo często kierujemy się kryterium cena. Warto pamiętać, że koszt, jaki ponosimy przy zakupie zestawu ogrodowego czy pojedynczych elementów, jest wypadkową wielu procesów. Producenci z rozwiniętymi warsztatami i manufakturami, stosując nowoczesne techniki wytwórcze, potrafią tak przygotować proces produkcji, by finalnie cena mebli dla wielu z nas okazywała się dostępna. Aby ograniczyć wydatki, warto również pomyśleć o sprawdzonych producentach tanich mebli ogrodowych, którzy w branży działają od dłuższego czasu i mają w tej dziedzinie duże doświadczenie. Wielu z nich dzieli się wskazówkami i poradami, które mogą okazać się bardzo pomocne. Zawsze dobrze jest zastanowić się nad rzeczywistymi potrzebami zakupowymi, wynikającymi m.in. z wielkości naszego ogrodu, sposoby jego użytkowania. W efekcie może się okazać, że nie potrzebujemy całego dużego zestawu mebli ogrodowych, lecz tylko ich wybrane elementy, np. większą ilość foteli.

Artykuł sponsorowany