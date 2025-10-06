Jan Szczęsny – starszy brat Wojciecha Szczęsnego nigdy nie ukrywał wsparcia, jakie okazuje bratu na przestrzeni lat. Choć starszy z braci również grał w piłkę nożną, to właśnie młodszy Szczęsny osiągnął międzynarodowy sukces.

Jakim bratem jest Wojtek Szczęsny? Jan wprost o rodzinnych sekretach Szczęsnych

Na oficjalnej premierze filmu pt. „Szczęsny” Jan zdradził, jak naprawdę wyglądają ich rodzinne relacje. W rozmowie z Kozaczkiem Jan Szczęsny opowiedział, jaki Wojtek jest prywatnie:

Bardzo zaangażowany, bardzo aktywny i bardzo specyficzny, bo wszyscy wiemy, że do niego dobić się jest bardzo trudno – relacjonował brat Wojtka.

Dodał też, że zdarzają się dni, gdy rozmawiają ze sobą co drugi dzień, ale czasem nie rozmawiają nawet dwa tygodnie. „To jest standard”. Co więcej, według niego Wojtek doskonale potrafi rozdzielić życie prywatne od zawodowego.

Jan Szczęsny zazdrosny o karierę Wojtka? „To było niespełnione marzenie każdego nastolatka”

Dziennikarz Kozaczka zapytał Szczęsnego, czy ten kiedykolwiek był zazdrosny o rozwój kariery Wojtka. Odpowiedź była jednoznaczna:

Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że mój brat będzie grał w najlepszych klubach świata i będzie w tym miejscu, w którym jest i, że z tego powodu będziemy się tutaj spotykać, to nigdy bym w to nie uwierzył. Dlatego też jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dumny z niego – mówił z uśmiechem Jan.

Przyznał też, że w przeszłości pojawiały się momenty, w których zastanawiał się, dlaczego to jego młodszy brat staje się lepszym piłkarzem:

Wiadomo, że jak byliśmy młodsi i Wojtek był testowany w różnych klubach, zanim w ogóle trafił do Arsenalu, to było coś takiego, że to mogłem być ja, ale to było takie niespełnione marzenie każdego nastolatka, który gra w piłkę. W głębi duszy na pewno się cieszyłem i, tak jak powiedziałem wcześniej, jestem mega dumny, że chociaż jednemu z nas się udało – podsumował.

Brat Wojtka Szczęsnego szczerze o Marinie: „To inna osoba, niż to, co mówią media”

Jan Szczęsny opowiedział także o relacjach ze swoją bratową – Mariną, a także z dziećmi swojego młodszego brata. Jak zaznaczył, obaj bracia starają się, by ich dzieci spędzały ze sobą na tyle dużo czasu, na ile to możliwe:

Spędzam czas zarówno z Liamem, jak i z moimi dziećmi, które też za Liamem przepadają i wariują wtedy po prostu. Te spotkania są bardzo wyjątkowe, nie są codziennością – mówił starszy Szczęsny.

Zapytany o żonę swojego brata wskazał, że jest to bardzo ciepła osoba: „Te relacje rodzinne, które mamy, są na tyle ciepłe i na tyle szczere i miłe, że jest to zupełnie inna, ciepła osoba, niż to, co mówią media” – wskazał.

Dodał też, że wspólny czas jest dla nich niezwykle istotny i cała rodzina stara się, by móc razem spędzać święta. Choć nie zawsze się to udaje, to pracują nad tym, by móc zacieśniać rodzinne więzi międzypokoleniowe.