Gorąca premiera filmu „Szczęsny”. Marina Łuczenko-Szczęsna błyszczy obok Wojtka

Pojawił się brat Wojtka z całą rodziną, a także Roxi Węgiel z odkrytym brzuchem.

Jan Szczęsny Karolina Pisarek-Salla Marina łuczenko Roksana Węgiel Wojciech Szczęsny
/ 06.10.2025 /
Karolina T.
Wojciech Szczęsny, Marina Łuczenko-Szczęsna

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna

Kolejny polski piłkarz może pochwalić się filmem dokumentalnym, tym razem Wojciech Szczęsny.

Na Amazon Prime będzie można zobaczyć film poświęcony słynnemu bramkarzowi.

Dziś w Bibliotece Narodowej odbyła się uroczysta premiera, na której pojawił się gwóźdź programu i jego żona Marina Łuczenko-Szczęsna.

Wojciech Szczęsny, Marina Łuczenko-Szczęsna

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna

Na premierze w jednym z warszawskich kin pojawili się nie tylko dziennikarze i sportowi eksperci, ale przede wszystkim najbliżsi Szczęsnego m.in. brat Jan Szczęsny z żoną i dziećmi.

Poza rodziną pojawili się celebryci m.in. Karolina Pisarek z mężem, Roksana Węgiel, czy Grzegorz Krychowiak. 

Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny

Premiera dokumentu pokazała, że za sukcesem Wojciecha Szczęsnego stoi nie tylko talent i ciężka praca, ale też silne więzi, które dają mu siłę na co dzień.

 

Film ma trafić do szerokiej dystrybucji jeszcze tej jesieni, a pierwsze recenzje wskazują, że widzowie mogą spodziewać się nie tylko sportowej opowieści, ale przede wszystkim portretu dojrzałego, świadomego siebie człowieka.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Jan Szczęsny z rodziną
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Jan Szczęsny z rodziną
Roksana Węgiel

Roxi Węgiel
Roksana Węgiel

Roxi Węgiel
akpa20251006_dok_w_szcz_pw_6609

Karolina Pisarek-Salla i Roger Salla
Karolina Pisarek-Salla, Roger Salla

Karolina Pisarek-Salla i Roger Salla
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Grzegorz Krychowiak
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Łukasz Kadziewicz
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski
Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Patryk Pniewski
Na zdj.: Grzegorz Bilski, Dorota Czaja, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Grzegorz Bilski i Dorota Czaja
Robert Kupisz

Robert Kupisz
KOMENTARZE
Ememem | 7 października 2025 Odpowiedz

porażka

Anonim | 7 października 2025 Odpowiedz

Afons to narażający pl i key UK w mają fziwka, kogo przez,iievue przez styryuche. Jest w Polsce związana

