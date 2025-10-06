Gorąca premiera filmu „Szczęsny”. Marina Łuczenko-Szczęsna błyszczy obok Wojtka
Pojawił się brat Wojtka z całą rodziną, a także Roxi Węgiel z odkrytym brzuchem.
Kolejny polski piłkarz może pochwalić się filmem dokumentalnym, tym razem Wojciech Szczęsny.
Na Amazon Prime będzie można zobaczyć film poświęcony słynnemu bramkarzowi.
Dziś w Bibliotece Narodowej odbyła się uroczysta premiera, na której pojawił się gwóźdź programu i jego żona Marina Łuczenko-Szczęsna.
Na premierze w jednym z warszawskich kin pojawili się nie tylko dziennikarze i sportowi eksperci, ale przede wszystkim najbliżsi Szczęsnego m.in. brat Jan Szczęsny z żoną i dziećmi.
Poza rodziną pojawili się celebryci m.in. Karolina Pisarek z mężem, Roksana Węgiel, czy Grzegorz Krychowiak.
Premiera dokumentu pokazała, że za sukcesem Wojciecha Szczęsnego stoi nie tylko talent i ciężka praca, ale też silne więzi, które dają mu siłę na co dzień.
Film ma trafić do szerokiej dystrybucji jeszcze tej jesieni, a pierwsze recenzje wskazują, że widzowie mogą spodziewać się nie tylko sportowej opowieści, ale przede wszystkim portretu dojrzałego, świadomego siebie człowieka.
Ememem | 7 października 2025
Anonim | 7 października 2025
