Natalia Kukulska w dalszej części postu zaprosiła fanów do wzięcia udziału w koncercie „Życia mała garść”, upamiętniającym twórczość Anny Jantar. Zapewniła, że fani muzyki zmarłej artystki będą mogli powspominać jej najpiękniejsze utwory i zastanowić się nad sensem tekstów piosenek w nowych, nieznanych dotąd aranżacjach:

12 października zapraszamy na „Życia mała garść”, do łódzkiej Atlas Areny. Multimedialny, pełen wzruszeń koncert, którego narrację stanowią wspomnienia przyjaciół moich rodziców i materiały archiwalne… Usłyszeć będzie można nowe i nieoczywiste interpretacje, piosenek śpiewanych przez mamę i skomponowanych przez mojego tatę w pięknych aranżacjach Adama Sztaby i wykonaniach wspaniałych artystów. To niesamowite jak te piosenki łączyły się z życiem moich rodziców. To cenna życia garść, którą chcemy się podzielić z wami — dodała poruszona wokalistka.