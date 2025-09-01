times-dark
Kozaczek
Wielki sukces Natalii Kukulskiej. Teraz wszyscy mówią o niej na świecie!

Jej spektakularny koncert w Japonii obejrzały tłumy!

/ 01.09.2025 /
Natalia Kukulska, fot. materiały prywatne.

Natalia Kukulska podbija świat

Koncert artystki wypełnił po brzegi największą arenę Wystawy Światowej Expo 2025 w japońskiej Osace.

Zachwyt 11-tysięcznej publiczności z kilkudziesięciu krajów i kilkuminutowe owacje na stojąco.

Natalia Kukulska, fot. materiały prywatne.

Natalia Kukulska podbija świat

Natalia Kukulska odniosła spektakularny sukces w Japonii. Artystka wraz z blisko setką muzyków wystąpiła na prestiżowej Matsuri Arena w Osace z projektem „Czułe Struny”, za który w Polsce otrzymała podwójną Platynową Płytę.

Towarzyszyło jej pięciu aranżerów i dyrygentów: Adam Sztaba, Krzysztof Herdzin, Nikola Kołodziejczyk, Jan Smoczyński i Paweł Tomaszewski. Pod ich batutą zagrała Orkiestra Filharmonii Narodowej. Koncert Kukulskiej był największym wydarzeniem artystycznym w ramach światowej wystawy EXPO 2025.

Natalia Kukulska, fot. materiały prywatne.

Natalia Kukulska podbija świat

Koncert „Czułe struny” w Japonii to moje spełnione marzenie. Wiedziałam, jak bliski japońskiej publiczności jest Fryderyk Chopin. Szczęśliwie dla nas, okazało się, że koncepcja mojego albumu z symfonicznymi aranżacjami utworów Chopina oraz tekstami wpisuje się w polskie hasło tegorocznej Światowej Wystawy „Polska, Dziedzictwo, które napędza przyszłość”. Ogrom tego przedsięwzięcia, jego odbiór i żywiołowa reakcja tłumnie zgromadzonej publiczności przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Jestem wzruszona i dumna, że mogliśmy reprezentować Polskę na największej scenie tej Światowej Wystawy Expo Osaka 2025 – mówi Natalia Kukulska.

Natalia Kukulska, fot. materiały prywatne.

Natalia Kukulska podbija świat

„Czułe struny” to największa artystyczna produkcja na polskim rynku fonograficznym, jak również wydarzenie bez precedensu na świecie, w którego przygotowanie zaangażowało się ponad 100 osób.

Wybrane dzieła Fryderyka Chopina po raz pierwszy zostały opracowane w formie utworów symfonicznych, do których powstały teksty. Album spotkał się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem przez krytyków oraz publiczność, błyskawicznie zdobywając status podwójnie Platynowej Płyty i otwierając przed Natalią drzwi do największych scen – nie tylko polskich, ale i światowych.

Natalia Kukulska, fot. materiały prywatne.

Natalia Kukulska podbija świat

Publiczność była oczarowana głosem Natalii Kukulskiej i aranżacjami Adama Sztaby…

Natalia Kukulska, fot. materiały prywatne.

Natalia Kukulska podbija świat

Japończycy pokochali płytę „Czułe struny” Natalii Kukulskiej…

Natalia Kukulska, fot. materiały prywatne.

Natalia Kukulska podbija świat
Natalia Kukulska, fot. materiały prywatne.

Natalia Kukulska podbija świat
Natalia Kukulska, fot. materiały prywatne.

Natalia Kukulska podbija świat
Natalia Kukulska, fot. materiały prywatne.

Natalia Kukulska podbija świat
KOKO | 1 września 2025 Odpowiedz

Szkoda, że nie wysłaliśmy kogoś kto umie śpiewać…

