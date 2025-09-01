Wielki sukces Natalii Kukulskiej. Teraz wszyscy mówią o niej na świecie!
Jej spektakularny koncert w Japonii obejrzały tłumy!
Koncert artystki wypełnił po brzegi największą arenę Wystawy Światowej Expo 2025 w japońskiej Osace.
Zachwyt 11-tysięcznej publiczności z kilkudziesięciu krajów i kilkuminutowe owacje na stojąco.
Natalia Kukulska odniosła spektakularny sukces w Japonii. Artystka wraz z blisko setką muzyków wystąpiła na prestiżowej Matsuri Arena w Osace z projektem „Czułe Struny”, za który w Polsce otrzymała podwójną Platynową Płytę.
Towarzyszyło jej pięciu aranżerów i dyrygentów: Adam Sztaba, Krzysztof Herdzin, Nikola Kołodziejczyk, Jan Smoczyński i Paweł Tomaszewski. Pod ich batutą zagrała Orkiestra Filharmonii Narodowej. Koncert Kukulskiej był największym wydarzeniem artystycznym w ramach światowej wystawy EXPO 2025.
Koncert „Czułe struny” w Japonii to moje spełnione marzenie. Wiedziałam, jak bliski japońskiej publiczności jest Fryderyk Chopin. Szczęśliwie dla nas, okazało się, że koncepcja mojego albumu z symfonicznymi aranżacjami utworów Chopina oraz tekstami wpisuje się w polskie hasło tegorocznej Światowej Wystawy „Polska, Dziedzictwo, które napędza przyszłość”. Ogrom tego przedsięwzięcia, jego odbiór i żywiołowa reakcja tłumnie zgromadzonej publiczności przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Jestem wzruszona i dumna, że mogliśmy reprezentować Polskę na największej scenie tej Światowej Wystawy Expo Osaka 2025 – mówi Natalia Kukulska.
„Czułe struny” to największa artystyczna produkcja na polskim rynku fonograficznym, jak również wydarzenie bez precedensu na świecie, w którego przygotowanie zaangażowało się ponad 100 osób.
Wybrane dzieła Fryderyka Chopina po raz pierwszy zostały opracowane w formie utworów symfonicznych, do których powstały teksty. Album spotkał się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem przez krytyków oraz publiczność, błyskawicznie zdobywając status podwójnie Platynowej Płyty i otwierając przed Natalią drzwi do największych scen – nie tylko polskich, ale i światowych.
Publiczność była oczarowana głosem Natalii Kukulskiej i aranżacjami Adama Sztaby…
Japończycy pokochali płytę „Czułe struny” Natalii Kukulskiej…
