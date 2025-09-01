Wielki sukces Natalii Kukulskiej. Teraz wszyscy mówią o niej na świecie!

Natalia Kukulska podbija świat

Natalia Kukulska odniosła spektakularny sukces w Japonii. Artystka wraz z blisko setką muzyków wystąpiła na prestiżowej Matsuri Arena w Osace z projektem „Czułe Struny”, za który w Polsce otrzymała podwójną Platynową Płytę.

Towarzyszyło jej pięciu aranżerów i dyrygentów: Adam Sztaba, Krzysztof Herdzin, Nikola Kołodziejczyk, Jan Smoczyński i Paweł Tomaszewski. Pod ich batutą zagrała Orkiestra Filharmonii Narodowej. Koncert Kukulskiej był największym wydarzeniem artystycznym w ramach światowej wystawy EXPO 2025.