Natalia Kukulska przyłapana przez zagraniczny portal. Była z piękną córką!

Piosenkarka udzieliła wywiadu po angielsku!

/ 14.08.2025 /
Natalia Kukulska, fot. Instagram.

Natalia Kukulska z córką przyłapane w Londynie 

Natalia Kukulska razem z córką poleciała do Londynu. Artystka została przyłapana przez dziennikarkę na ulicy. 

Zachwycone panie wspólnie udzieliły wywiadu.

Natalia Kukulska, fot. Instagram.

Natalia Kukulska z córką przyłapane w Londynie 

Natalia Kukulska w rozmowie z kobietą zdradziła, że ma koszulę oraz spodnie marki The Frankie Shop. 

Jej córka z kolei — Anna Dąbrówka wybrała ubrania od modnej wśród nastolatków marki Jaded London.

Natalia Kukulska, fot. Instagram.

Natalia Kukulska z córką przyłapane w Londynie 

Anna Dąbrówka i Natalia Kukulska zdradziły także, jakiej muzyki słuchają na co dzień.

Okazuje się, że piosenkarka uwielbia słuchać Jacoba Colliera.

Natalia Kukulska, fot. Instagram.

Natalia Kukulska z córką przyłapane w Londynie 

Anna Dąbrówka z kolei woli bardziej słuchać wokalistów musicalowych. Sama studiuje musical na londyńskiej uczelni. 

Natalia Kukulska jest bardzo dumna ze zdolnej córki.

Natalia Kukulska, fot. Instagram.

Natalia Kukulska z córką przyłapane w Londynie 

Anna Dąbrówka wyrosła na niezwykłą piękność.

20-latka jest przepiękna i kto wie, może wkrótce pójdzie w ślady znanej matki i zajmie się muzyką…

Natalia Kukulska, fot. Instagram.

Natalia Kukulska z córką przyłapane w Londynie 

Podczas wywiadu z twarzy pań nie schodził uśmiech.

Natalia Kukulska była przeszczęśliwa, że mogła kilka wakacyjnych dni spędzić razem z córką w Londynie, gdzie obecnie Anna Dąbrówka studiuje.

