Natalia Kukulska przyłapana przez zagraniczny portal. Była z piękną córką!
Piosenkarka udzieliła wywiadu po angielsku!
Natalia Kukulska razem z córką poleciała do Londynu. Artystka została przyłapana przez dziennikarkę na ulicy.
Zachwycone panie wspólnie udzieliły wywiadu.
Natalia Kukulska w rozmowie z kobietą zdradziła, że ma koszulę oraz spodnie marki The Frankie Shop.
Jej córka z kolei — Anna Dąbrówka wybrała ubrania od modnej wśród nastolatków marki Jaded London.
Anna Dąbrówka i Natalia Kukulska zdradziły także, jakiej muzyki słuchają na co dzień.
Okazuje się, że piosenkarka uwielbia słuchać Jacoba Colliera.
Anna Dąbrówka z kolei woli bardziej słuchać wokalistów musicalowych. Sama studiuje musical na londyńskiej uczelni.
Natalia Kukulska jest bardzo dumna ze zdolnej córki.
Anna Dąbrówka wyrosła na niezwykłą piękność.
20-latka jest przepiękna i kto wie, może wkrótce pójdzie w ślady znanej matki i zajmie się muzyką…
Podczas wywiadu z twarzy pań nie schodził uśmiech.
Natalia Kukulska była przeszczęśliwa, że mogła kilka wakacyjnych dni spędzić razem z córką w Londynie, gdzie obecnie Anna Dąbrówka studiuje.
Rita | 14 sierpnia 2025
Anonim | 14 sierpnia 2025
marta | 14 sierpnia 2025
Tez dotacje na studia.
Anonim | 14 sierpnia 2025
