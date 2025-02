Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka polecieli na rajskie wakacje na Malediwy. Para rzadko dzieli się z internautami wspólnymi kadrami w mediach społecznościowych, ale tym razem zrobili wyjątek. Wokalistka wrzuciła do sieci serię wakacyjnych ujęć, na których pozuje w czułych objęciach męża. Widać też jej piękne, wysportowane ciało w bikini. Aż trudno uwierzyć, że Natalia Kukulska 3 marca 2025 roku skończy 48 lat!

Kukulska wyprzedaje garderobę. Lalka za 200 zł to początek. Buty w kształcie motyli robią wrażenie!

Wokalistka nieczęsto publikuje w sieci zdjęcia, na których widać jej smukłą sylwetkę. Teraz zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy i opublikowała fotografię w czarnym stroju kąpielowym. Trzeba przyznać, że wygląda w nim, jak supermodelka z lat 90. Załączyła do niego piękny opis, w którym zwróciła się w stronę męża i wspomniała o ich 25. rocznicy ślubu:

Słowa niepotrzebne. Tylko wdzięczność, że udało się spełnić to marzenie. Upewniłam się, że to nie AI tworzy takie zdjęcia… Na Malediwach to naturalny krajobraz i kolory. To raj nie ejaj. No dobra… Zasłużony po 25 latach małżeństwa. Czyż nie? Cudowny, wartościowy, potrzebny czas we dwoje. Dzielę się z wami tą egzotyczną, romantyczną i lekko żenującą fotorelacją — podsumowała Natalia Kukulska.