Jennifer Lopez to jedna z najpopularniejszych piosenkarek i aktorek na świecie, która uchodzi za ikonę. Artystka podczas spaceru po Nowym Yorku została nagle przyłapana przez TikTokera, który spontanicznie nagrał z nią filmik. Jej reakcja na całe zajście jest bezcenna, a wideo stało się hitem w sieci.

Jennifer Lopez zdziwiona, że nie została rozpoznana

Jennifer Lopez to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Jednak jak się okazuje, artystka nie do końca jest wszystkim dobrze znana. Choć uchodzi za muzyczną legendę, najnowszy filmik, który pojawił się w sieci pozostawia wiele do życzenia.

Sieć obiegło właśnie nagranie, w którym Jennifer Lopez, przechadzając się po ulicach Nowego Yorku została przyłapana przez TikTokera, który robił spontaniczny wywiad. Mężczyzna nagrywając wideo, myślał, że rozmawia z przypadkową osobą, jednak jak się okazało, była to sama Lopez, której zupełnie nie rozpoznał.

Podczas nakręconego filmiku mężczyzna zapytał J.Lo o wykonywany zawód oraz o jej stylizację. Ta odpowiedziała na pytania przechodnia, jednak nie da się ukryć, że jej zdziwienie wypisane na twarzy zdradza, że gwiazda była w lekkim szoku.

Czym się zajmujesz na co dzień? – zapytał mężczyzna. Jestem piosenkarką i artystką estradową – odpowiedziała Lopez. Jak się nazywasz? – dopytał mężczyzna. Jennifer – odparła zdziwiona artystka.

Mężczyzna nagrywający wideo rozwinął temat jej pracy i ponownie ją o to dopytał. Na to Lopez odpowiedziała:

Co ja lubię w swojej pracy? Kocham wszystko, co z nią związane (…).

Następnie mężczyzna poprosił ją o radę, na co ta powiedziała:

Powiedziałabym z przekonaniem, że trzeba wiedzieć, kim się jest, a nie słuchać tego, co mówią inni.

Internauci pod opublikowanym wideo ocenili całą sytuację jako żenującą i upokarzającą dla samej artystki, która mimo tak wielkiej sławy nie została rozpoznana.