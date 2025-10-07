times-dark
Kozaczek
Jennifer Lopez z Benem Affleckiem! Huczne rozstanie, a teraz razem pozują na czerwonym dywanie…

Tylko spójrzcie, jak dokazywali mimo rozstania.

/ 07.10.2025 /
KJ
źródło Santi Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Jennifer Lopez z Benem Affleckiem na premierze swojego filmu

Wczoraj (6 października) odbyła się wielka premiera musicalu „Pocałunek kobiety pająka” w Nowym Jorku. Główną rolę w produkcji zagrała Jennifer Lopez, która była gwiazdą tamtego wieczoru. Artystka zaskoczyła lekko prześwitującą kreacją z kwiatowym wzorem. Efekt „wow” zrobiła jednak czarna konstrukcja zamontowana na sukience, przypominająca pająka.

 

Warto dodać, że Polska premiera filmu zaplanowana jest na 10 października.

źródło Ouzounova / SplashNews.com / Splash / Forum

Jennifer Lopez z Benem Affleckiem na premierze swojego filmu

Największym zaskoczeniem była jednak obecność jej byłego męża Bena Affleca, który mimo rozstania wspierał ją w tym ważnym dniu.

Jennifer Lopez z Benem Affleckiem na premierze swojego filmu

Mało tego, para wspólnie pozowała do zdjęć na czerwonym dywanie i rozmawiała z dziennikarzami. Piosenkarka przed rozpoczęciem seansu zwróciła się do byłego męża słowami: „Dziękuję, Ben. Ten film nie powstałby bez ciebie i bez Artist Equity”. 

 

 

Warto wspomnieć, że Jennifer Lopez i Ben Affleck swego czasu tworzyli jedną z najgorętszych par Hollywood. Po rozstaniu w 2004 r. znów się zeszli w 2021, a rok później wzięli ślub. Niestety, ich finalnie nie przetrwało i   lutym 2025 r. zakończyło się rozwodem. Mimo wielu spekulacji na temat ich relacji po rozstaniu udowodnili, że wciąż darzą się szacunkiem.

Jennifer Lopez z Benem Affleckiem na premierze swojego filmu

Jennifer pojawiła się również w towarzystwie dwójki swoich dzieci, czyli bliźniaków Maxa i Emme, które także wspierały ją w tym wielkim dla niej dniu.




								

		

	



	

		

						

				

			    

			

		

	

	

	

								

						

	

		

			

				

Zwiastun filmu z Jennifer Lopez 

								

		

	



	

		

						

				

			    

			

		

	

				

		

		

			

				

					

			Anonim
			 | 7 października 2025
						
			Odpowiedz			
						
					

		

			
