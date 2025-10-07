Jennifer Lopez z Benem Affleckiem! Huczne rozstanie, a teraz razem pozują na czerwonym dywanie…

Jennifer Lopez z Benem Affleckiem na premierze swojego filmu

Wczoraj (6 października) odbyła się wielka premiera musicalu „Pocałunek kobiety pająka” w Nowym Jorku. Główną rolę w produkcji zagrała Jennifer Lopez, która była gwiazdą tamtego wieczoru. Artystka zaskoczyła lekko prześwitującą kreacją z kwiatowym wzorem. Efekt „wow” zrobiła jednak czarna konstrukcja zamontowana na sukience, przypominająca pająka.

Warto dodać, że Polska premiera filmu zaplanowana jest na 10 października.