Jennifer Lopez z Benem Affleckiem! Huczne rozstanie, a teraz razem pozują na czerwonym dywanie…
Tylko spójrzcie, jak dokazywali mimo rozstania.
Wczoraj (6 października) odbyła się wielka premiera musicalu „Pocałunek kobiety pająka” w Nowym Jorku. Główną rolę w produkcji zagrała Jennifer Lopez, która była gwiazdą tamtego wieczoru. Artystka zaskoczyła lekko prześwitującą kreacją z kwiatowym wzorem. Efekt „wow” zrobiła jednak czarna konstrukcja zamontowana na sukience, przypominająca pająka.
Warto dodać, że Polska premiera filmu zaplanowana jest na 10 października.
Największym zaskoczeniem była jednak obecność jej byłego męża Bena Affleca, który mimo rozstania wspierał ją w tym ważnym dniu.
Mało tego, para wspólnie pozowała do zdjęć na czerwonym dywanie i rozmawiała z dziennikarzami. Piosenkarka przed rozpoczęciem seansu zwróciła się do byłego męża słowami: „Dziękuję, Ben. Ten film nie powstałby bez ciebie i bez Artist Equity”.
Warto wspomnieć, że Jennifer Lopez i Ben Affleck swego czasu tworzyli jedną z najgorętszych par Hollywood. Po rozstaniu w 2004 r. znów się zeszli w 2021, a rok później wzięli ślub. Niestety, ich finalnie nie przetrwało i lutym 2025 r. zakończyło się rozwodem. Mimo wielu spekulacji na temat ich relacji po rozstaniu udowodnili, że wciąż darzą się szacunkiem.
Jennifer pojawiła się również w towarzystwie dwójki swoich dzieci, czyli bliźniaków Maxa i Emme, które także wspierały ją w tym wielkim dla niej dniu.
Anonim | 7 października 2025
