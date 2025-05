Na początku października ubiegłego roku gruchnęła wiadomość, że Joanna Jarmołowicz i Jan Królikowski zakończyli swój siedmioletni związek. Powodem rozstania miały być różnice, które narastały między nimi od dłuższego czasu. To jedna z tych par, które żyły z dala od blasku fleszy, dlatego też do dziś potwierdzili oficjalnie swojego rozstania.

Joanna Jarmołowicz i Jan Królikowski ROZSTALI SIĘ! Znamy powód…

Joanna Jarmołowicz o rozstaniu

Para doczekała się synka, Józefa. Teraz Joanna Jarmołowicz przerwała milczenie na temat rozstania i na łamach JastrząbPost zdradziła, jaką babcią jest Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Okazuje się, że to ta babcia, która bardzo pomaga w opiece nad dzieckiem:

Uważam, że jest bardzo dobrą babcią i bardzo jestem jej wdzięczna za to, co robi dla mojego synka. Trzymam kciuki za to, żeby zawsze mieli taką relację, jak mają teraz, bo jest ona po prostu bardzo ładna – przyznała aktorka.

Do tego ujawniła, jak podchodzi do rozstania z ojcem swojego dziecka: „To jest pięknie. Czuję się bardzo dobrze, to jest fantastyczny czas, polecam każdej kobiecie. Każda silna kobieta powinna przejść taki etap bycia samotną”.

Tłumaczy, że ludzie działają na zmianach i są one ważne w życiu każdego człowieka: