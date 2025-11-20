Jarmołowicz ROZPŁAKAŁA się podczas wywiadu: „Ludzie to ku**y. Marina komentuje: „Skąd ja to znam”
Joanna Jarmołowicz od czasu rozstania z Janem Królikowskim nie udzielała się medialnie. Aktorka rozstała się z mężczyzną blisko rok temu. Dziś układa sobie życie na nowo jako singielka. Ostatnio gościła w podkaście Anny-Marii Siekluckiej, gdzie w rozmowie z aktorką zdradziła, jak teraz się czuje. Nagle Jarmołowicz się popłakała i gorzko podsumowała swoje relacje z innymi ludźmi. Padły przejmujące słowa…
Joanna Jarmołowicz popłakała się na wizji. „Ludzie to ku**y”
Joanna Jarmołowicz przyjęła zaproszenie do podkastu Anny-Marii Siekluckiej „PS. I LOVE YOU BY AMA” dla Radia RMF FM, gdzie opowiedziała o życiowych przykrościach. Okazuje się, że aktorka wielokrotnie zawiodła się na ludziach, którzy z pozoru byli jej bardzo bliscy:
Ale ja już ludziom nie ufam. Mogę powiedzieć brzydko? Ludzie to ku**y, zwyczajne ku**y. Niestety. Bo ja byłam zawsze śmieszką. Ale jak zaczęłam stawiać granice, to ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Mam wrażenie, że mnie nie szanowali przez długi czas. Ja też nie szanowałam się po prostu. Nie stawiałam granic. Jak zaczęłam stawiać granice, to zrobiło się potwornie. Straciłam bardzo dużo ludzi — podsumowała Joanna Jarmołowicz.
Joanna Jarmołowicz szybko otrzymała wsparcie ze strony gwiazd. Głos zabrała nawet Marina!
Pod wyznaniem Joanny Jarmołowicz pojawiło się wiele komentarzy. Poruszające słowa aktorki skomentowała nawet Marina Łuczenko-Szczęsna. Okazuje się, że żona Wojciecha Szczęsnego ma podobne doświadczenia związane z ludźmi. Przykre, co napisała:
Skąd ja to znam! — napisała Marina Łuczenko-Szczęsna.
Później również inne gwiazdy wsparły Joannę Jarmołowicz ciepłymi słowami otuchy i wsparcia w trudnym dla niej czasie:
- Asieńko, jesteś wspaniała i mocno cię ściskam,
- Wow Asiu! Przytulam cię mocno,
- Jejku, ktoś powiedział to, co ja myślę od kilku dobrych lat, ściskam,
- Lepiej wcześniej niż przez życie iść z takimi ludźmi myśląc, że jest nam po drodze… Pozdrawiam — pisali internauci.
Joanna Jarmołowicz przeszła przez bolesne rozstanie. Dziś układa swoje życie na nowo
Joanna Jarmołowicz rozstała się z Janem Królikowskim na początku października 2024 roku. Para zakończyła miłosną relację z klasą i nie wypowiadała się o powodach zakończenia związku w mediach. W kuluarach mówiło się o różnicach w charakterach, które na pewnym etapie życia były już nie do pogodzenia. Aktorka dopiero po czasie zabrała głos w sprawie:
To jest piękne. Czuję się bardzo dobrze, to jest fantastyczny czas, polecam każdej kobiecie. Każda silna kobieta powinna przejść taki etap bycia samotną — wyznała w rozmowie z Jastrząb Post.
Chamka,chamska wypowiedź. Sama jestes reż kur.a
Może to jednak ona ma ze sobą problemy. Bardzo się zmieniła zewnętrznie….