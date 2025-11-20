Joanna Jarmołowicz od czasu rozstania z Janem Królikowskim nie udzielała się medialnie. Aktorka rozstała się z mężczyzną blisko rok temu. Dziś układa sobie życie na nowo jako singielka. Ostatnio gościła w podkaście Anny-Marii Siekluckiej, gdzie w rozmowie z aktorką zdradziła, jak teraz się czuje. Nagle Jarmołowicz się popłakała i gorzko podsumowała swoje relacje z innymi ludźmi. Padły przejmujące słowa…

Joanna Jarmołowicz popłakała się na wizji. „Ludzie to ku**y”

Joanna Jarmołowicz przyjęła zaproszenie do podkastu Anny-Marii Siekluckiej „PS. I LOVE YOU BY AMA” dla Radia RMF FM, gdzie opowiedziała o życiowych przykrościach. Okazuje się, że aktorka wielokrotnie zawiodła się na ludziach, którzy z pozoru byli jej bardzo bliscy:

Ale ja już ludziom nie ufam. Mogę powiedzieć brzydko? Ludzie to ku**y, zwyczajne ku**y. Niestety. Bo ja byłam zawsze śmieszką. Ale jak zaczęłam stawiać granice, to ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Mam wrażenie, że mnie nie szanowali przez długi czas. Ja też nie szanowałam się po prostu. Nie stawiałam granic. Jak zaczęłam stawiać granice, to zrobiło się potwornie. Straciłam bardzo dużo ludzi — podsumowała Joanna Jarmołowicz.

