Gwiazdy żegnają Stanisława Sojkę! „Na miły Bóg! Stasiu! Dziękuję, za wszystko!”

Gwiazdy żegnają Stanisława Sojkę!

Kayah pożegnała w sieci zmarłego artystę, w krótkich, ale jak wyciskających łzy słowach. Jak się okazuje, artystka kilka godzin przed jego śmiercią miała okazję z nim porozmawiać. Teraz ujawniła, jak wyglądała ich ostatnia rozmowa.

„Staszku, kilka godzin temu zapytalam Cię „Co z tą tolerancją?” Odpowiedziałeś „Kasia… nie ma” Gdybym tylko wiedziała, że to nasza ostatnia rozmowa 😭 Nic mądrzejszego już dziś nie napiszę Do zobaczenia 🤍” – pisała Kayah na Instagramie.