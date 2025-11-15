Dla mnie podstawą jest rozmowa i szacunek do emocji, które targają takimi młodymi ludźmi, bo to bardzo trudny moment. Trudny moment trzeba zrozumieć przede wszystkim dla nich, bo jednak te hormony, coraz to nowsze postrzeganie rzeczywistości, poszukiwanie siebie, docieranie do pewnych wniosków, szukanie swojego kierunku swojej drogi — to jest szalenie trudne — podsumowała Joanna Liszowska.

Joanna Liszowska z powodzeniem łączy pracę zawodową z życiem prywatnym. Niedawno jednak aktorka mierzy się z nastoletnimi problemami, ponieważ jej córki dorastają. Artystka w rozmowie z Plejadą zdradziła, co ją teraz najbardziej dotyka, gdy 13-letnia Stella i 11-letnia Emma dojrzewają:

Joanna Liszowska jest cenioną aktorką i prezenterką telewizyjną. Mało kto wie, że artystka jest matką dwóch nastoletnich córek. Aktorka z małżeństwa z przedsiębiorcą — Olą Serneke ma dwie córki — Emmę, która urodziła się 13 maja 2011 roku i Stellę, która przyszła na świat we wrześniu 2013 roku. Aktorka bardzo chroni prywatność swoich córek. Ostatnio jednak w rozmowie z jednym z portali zdradziła kilka szczegółów. Padły zaskakujące słowa.

Marta Nawrocka zabrała głos ws. 7-leniej córki Kasi. Wreszcie zdobyła się na szczerość

Joanna Liszowska szczerze o wychowaniu córek. Ma jakąś receptę?

Joanna Liszowska w dalszej części rozmowy zdradziła, jaką ma aktualnie relację z córkami. Okazuje się, że aktorka jest z nimi bardzo blisko, ale nie ma recepty na idealne rodzicielstwo. Zdaniem aktorki trzeba słuchać swoich dzieci i być na bieżąco z ich przeżyciami:

Ja czasami się śmieję, że nawet moje córki nie mogłyby mi napisać pewnej instrukcji, jakiegoś poradnika dla mnie, instrukcji obsługi, ponieważ one same nie wiedzą, bo też się uczą. Dlatego najważniejszą rzeczą jest otwartość miłość — to jest podstawa, otaczanie się miłością dawanie sobie miłości, zrozumienia i takiego szacunku do swoich emocji i… rozmowa — powiedziała w rozmowie z serwisem.

Joanna Liszowska rozstała się z klasą. Była związana z milionerem

Joanna Liszowska związała się z biznesmenem Olą Serneke w 2009 roku. Co ciekawe, mężczyzna jest właścicielem firmy Bygg & Konsult AB’, którego majątek w 2008 roku wyliczono na 165 milionów koron szwedzkich. Para wzięła ślub 24 lipca 2010 roku w katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Mają razem dwie córki: Emmę oraz Stellę.

Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu, ale para do dziś ma ze sobą przyjacielskie relacje. Rozwiedli się w 2018 roku. Zakończyli związek z klasą i szacunkiem: