Marta Nawrocka zabrała głos ws. 7-leniej córki Kasi. Wreszcie zdobyła się na szczerość

Marta Nawrocka od kilku miesięcy jest na ustach niemal wszystkich Polaków. Cała Polska obserwuje jej działalność – Pierwsza Dama jest niezwykle aktywna społecznie. Teraz udzieliławywiadu, w którym opowiedziała, jak tak naprawdę wygląda jej życie.

Marta Nawrocka spełnia się jako Pierwsza Dama

Karol Nawrocki i jego małżonka wciąż zaskakują – zwłaszcza Pierwsza Dama, która znacząco wybija się na tle swojej poprzedniczki, Agaty Kornhauser-Dudy. Żona prezydenta prowadzi bardzo aktywną działalność, podróżując po całej Polsce i chętnie wspierając liczne społeczne inicjatywy. Niedawno do mediów dotarły informacje o ambitnych planach Marty Nawrockiej.

Pierwsza Dama ma ambitne plany otwarcia fundacji „Blisko Ludzkich Spraw”, która ma wspierać m.in. rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, a także walczyć z coraz powszechniejszym w naszym świecie hejtem.