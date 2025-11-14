PILNE! Ceniony wokalista miał wypadek samochodowy [ZDJĘCIA]
Do mediów dotarły niepokojące wieści dotyczące jednego z najbardziej cenionych polskich artystów. Jego menedżment wydał pilny komunikat, w którym poinformował o nagłym wypadku muzyka. Informacja ta błyskawicznie obiegła internet i wywołała poruszenie wśród fanów.
Uznany muzyk miał wypadek
Właśnie dotarły do nas złe wieści. Znany polski wokalista, kompozytor i autor tekstów. W ciągu swojej wieloletniej kariery wydał kilka albumów i współpracował z wieloma artystami, w tym Marylą Rodowicz i hip-hopowym składem Rasmentalism. Jego koncerty przyciągają tłumy fanów, którzy cenią jego wokal, oraz wyjątkową charyzmę i umiejętności gry na wielu instrumentach muzycznych.
Niestety – teraz do fanów muzyka dotarły straszne wieści o wypadku uwielbianego gwiazdora. Wskutek zdarzenia odwołano jego długo wyczekiwany koncert.
Koncert Sławomira Uniatowskiego odwołany z powodu wypadku
Sławomir Uniatowski, ceniony wokalista, tekściarz i kompozytor – miał zagrać koncert, na który wierni fani czekali od dawna – niestety, jego zaplanowany od dawna występ jednak się nie odbędzie. Wszystko z powodu nagłego wypadku, który odbył się tuż przed długo planowanym wydarzeniem. Koncert miał odbyć się w Zamościu – w ramach trasy koncertowej „Ciechowski-Wodecki-Zaucha-Sinatra”.
Wypadek miał miejsce w trakcie podróży muzyka do miasta, w którym miał zagrać. Teraz do sieci trafiły nagrania prosto z miejsca zdarzenia. Fani są przerażeni skalą zniszczeń pojazdu.
Koncerta Sławka Uniatowskiego odwołany z powodu wypadku samochodowego
Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie o odwołaniu koncertu z powodu wypadku na drodze. Na szczęście przekazano, że stan artysty nie jest poważny, a obrażenie nie zagrażają jego życiu. Koncert został jednak przesunięty na bardzo odległy termin, bo wiosnę przyszłego roku. Pojawiły się także mrożące krew w żyłach nagrania, które przeraziły fanów artysty.
Organizatorzy koncertu Sławka Uniatowskiego informują, że z przyczyn niezależnych od artysty, zespołu i organizatora dzisiejszy koncert został przesunięty na 15 marca 2026 r. W drodze na wydarzenie artysta uległ wypadkowi samochodowemu. Na szczęście nic nie zagraża jego życiu, jednak zaistniała sytuacja uniemożliwia mu występ w planowanym terminie. Prosimy o zrozumienie i poszanowanie prywatności artysty w tym trudnym momencie
