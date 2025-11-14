Nawigacja

PILNE! Ceniony wokalista miał wypadek samochodowy [ZDJĘCIA]

fot. AKPA fot. AKPA
Autor Kacper Kulaszewski

Do mediów dotarły niepokojące wieści dotyczące jednego z najbardziej cenionych polskich artystów. Jego menedżment wydał pilny komunikat, w którym poinformował o nagłym wypadku muzyka. Informacja ta błyskawicznie obiegła internet i wywołała poruszenie wśród fanów.

Uznany muzyk miał wypadek

Właśnie dotarły do nas złe wieści. Znany polski wokalista, kompozytor i autor tekstów. W ciągu swojej wieloletniej kariery wydał kilka albumów i współpracował z wieloma artystami, w tym Marylą Rodowicz i hip-hopowym składem Rasmentalism. Jego koncerty przyciągają tłumy fanów, którzy cenią jego wokal, oraz wyjątkową charyzmę i umiejętności gry na wielu instrumentach muzycznych.

Niestety – teraz do fanów muzyka dotarły straszne wieści o wypadku uwielbianego gwiazdora. Wskutek zdarzenia odwołano jego długo wyczekiwany koncert.

Koncert Sławomira Uniatowskiego odwołany z powodu wypadku

Sławomir Uniatowski, ceniony wokalista, tekściarz i kompozytor – miał zagrać koncert, na który wierni fani czekali od dawna – niestety, jego zaplanowany od dawna występ jednak się nie odbędzie. Wszystko z powodu nagłego wypadku, który odbył się tuż przed długo planowanym wydarzeniem. Koncert miał odbyć się w Zamościu – w ramach trasy koncertowej „Ciechowski-Wodecki-Zaucha-Sinatra”.

Wypadek miał miejsce w trakcie podróży muzyka do miasta, w którym miał zagrać. Teraz do sieci trafiły nagrania prosto z miejsca zdarzenia. Fani są przerażeni skalą zniszczeń pojazdu.

Koncerta Sławka Uniatowskiego odwołany z powodu wypadku samochodowego

Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie o odwołaniu koncertu z powodu wypadku na drodze.  Na szczęście przekazano, że stan artysty nie jest poważny, a obrażenie nie zagrażają jego życiu. Koncert został jednak przesunięty na bardzo odległy termin, bo wiosnę przyszłego roku. Pojawiły się także mrożące krew w żyłach nagrania, które przeraziły fanów artysty.

Organizatorzy koncertu Sławka Uniatowskiego informują, że z przyczyn niezależnych od artysty, zespołu i organizatora dzisiejszy koncert został przesunięty na 15 marca 2026 r. W drodze na wydarzenie artysta uległ wypadkowi samochodowemu. Na szczęście nic nie zagraża jego życiu, jednak zaistniała sytuacja uniemożliwia mu występ w planowanym terminie. Prosimy o zrozumienie i poszanowanie prywatności artysty w tym trudnym momencie

Sławek Uniatowski miał wypadek fot. Instagram
Sławek Uniatowski miał wypadek fot. Instagram
Sławek Uniatowski miał wypadek fot. Instagram
Sławek Uniatowski miał wypadek fot. Instagram
Sławek Uniatowski
Sławek Uniatowski fot. KAPiF

 

 

 

 
wypadek
