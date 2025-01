Joanna Liszowska to polska aktorka znana z wielu komediowych hitów i serialu. Popularność przyniosły jej przede wszystkim role w serialach „M jak miłość” oraz „Przyjaciółki”,a także udział w IV edycji programu „Taniec z Gwiazdami”, „Jak oni śpiewają” i zasiadanie w jury w programie „Got to Dance”. Prywatnie doczekała się dwóch córek z przedsiębiorcą i milionerem Olą Serneke: 13-letniej Stelli oraz 11-letniej Emmy. Choć para rozstała się w 2018 roku, wspólnie dzielą się wychowywaniem nastolatek.

Córki aktorki wkraczają jednak w coraz trudniejszy wiek nastoletniego dojrzewania i buntu. Liszowska w rozmowie z Plejadą opowiedziała, jak dziś wyglądają jej relacje z córkami. Przyznała, że przechodzą trudny okres:

Dla mnie podstawą jest rozmowa i szacunek do emocji, które targają takimi młodymi ludźmi, bo to bardzo trudny moment. Trudny moment trzeba zrozumieć przede wszystkim dla nich, bo jednak te hormony, coraz to nowsze postrzeganie rzeczywistości, poszukiwanie siebie, docieranie do pewnych wniosków, szukanie swojego kierunku swojej drogi — to jest szalenie trudne.

Dodała też, że cała sytuacja jest również trudna dla dziewczynek, które dopiero uczą się targających nimi emocji:

Ja czasami się śmieję, że nawet moje córki nie mogłyby mi napisać pewnej instrukcji, jakiegoś poradnika dla mnie, instrukcji obsługi, ponieważ one same nie wiedzą, bo też się uczą. Dlatego najważniejszą rzeczą jest otwartość miłość — to jest podstawa, otaczanie się miłością dawanie sobie miłości, zrozumienia i takiego szacunku do swoich emocji i… rozmowa.

Joanna Liszowska nie radziła sobie z córkami. Zasięgnęła porady specjalisty

Nie jest to jednak pierwsze wyznanie Liszowskiej na temat córek i ich dorastania. Wcześniej w programie Marzeny Rogalskiej „Rogalska Show” aktorka wyznała, że postanowiła skorzystać z pomocy profesjonalisty: