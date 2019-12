Victoria Beckham wprowadziła na rynek swoją linię modową w 2008 roku. Początkowo była znana ze swoich sukienek, ale z czasem rozszerzyła się na torebki i buty. Okazuje się, że firma Posh jest bliska upadku – odnotowała straty przekraczające 12 milionów funtów.

Firma Victorii Beckham upada. Musiała zwolnić SZOFERA

Dla Victorii Beckham rok 2020 będzie rokiem oszczędności. Już podjęła pierwsze kroki, między innymi zrezygnowała z szofera i zwolniła dwóch współpracowników: dyrektora ds. Komunikacji Jo Milloy’a i szefa PR Ruth’a Davies’a. Beckham zaproponowała nawet obniżenie swojego wynagrodzenia, aby uratować firmę.

Jaoanna Przetakieiwcz jako projektantka i dyrektor kreatywna domu mody „La Mania”, zna rynek brytyjski i patrzy na to dość optymistycznie.

Będąc członkiem „British Fashion Council” słyszę, że jest to problem, o którym się mówi bez przerwy, dlatego, że to nie tylko Victoria Beckham zmaga się z tym. Jest wiele takich firm… Co roku mamy kilkadziesiąt firm aplikujących o dofinansowanie. Można się zdziwić, bo są to znane marki i super popularne miejsca – powiedziała dla „Plejady”.