Julia Fox KOPIUJE Biankę Censori?! Była Kanye Westa SZOKUJE NAGĄ stylizacją na after party Oscarów!

Julia Fox nigdy nie bała się ryzykownych stylizacji, ale to, co pokazała na after party Oscarów 2025, przebiło wszystko. Gdy inne gwiazdy wybierały szykowne suknie, ona postawiła na totalną prowokację. Jej półprzezroczysta, odsłaniająca niemal wszystko kreacja sprawiła, że internet natychmiast zaczął porównywać ją do… Bianki Censori! Przypadek? Raczej nie.

Julia Fox była krótką, ale głośną miłością Kanye Westa, a ich związek – choć trwał tylko kilka tygodni – wystarczył, by na zawsze połączyć ją z jego wizerunkiem. I choć od ich rozstania minęło już sporo czasu, teraz fani zaczęli zauważać coś niepokojącego.

Modelka, która zawsze słynęła z awangardowego, ale jednak własnego stylu, nagle zaczęła eksperymentować z ultra-odważnymi, niemal „nagimi” stylizacjami. Brzmi znajomo? Dokładnie tak wygląda obecna partnerka artysty, Bianka Censori, która od miesięcy pojawia się publicznie w kreacjach zbliżonych bardziej do bielizny niż haute couture.

Julia Fox pojawiła się na ekskluzywnej imprezie Vanity Fair ubrana w prześwitującą, cielistą suknię projektu Dilary Fındıkoğlu. Ale to nie wszystko – jej długie pasma włosów zostały ułożone w sposób, który strategicznie zakrywał miejsca intymne, jak pasek cenzury.

Oczywiście nie zabrakło porównań do Bianki Censori, która zaledwie miesiąc wcześniej wywołała skandal na Grammy 2025, pojawiając się na czerwonym dywanie niemal całkowicie naga. Kreacja Julii Fox wyglądała jak nieco bardziej „ugrzeczniona” wersja tamtego stroju. Czy to przypadek? Może. Ale czy modelka kiedykolwiek była zwolenniczką przypadkowych decyzji w modzie?

Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że w swojej autobiografii „Down The Drain” Julia Fox ujawniła, jak Kanye próbował kontrolować jej styl. W książce pisała o tym, jak muzyk wymienił jej całą garderobę i narzucił własną wizję jej wizerunku – dokładnie tak samo, jak wcześniej zrobił to z Kim Kardashian i jak teraz robi to z Bianką Censori. „On wyznaczył zespół, który miał zająć się moim stylem. Od razu pomyślałam o odcinku „Keeping Up With The Kardashians”, gdzie zrobił to samo dla Kim” – pisała ex rapera. „To wszystko było surrealistyczne. Patrzyłam, jak moje życie kurczy się, by zmieścić się w pudełkach z ubraniami, które mi narzucił”.

Czyżby mimo rozstania Julia nadal była pod wpływem jaki wywarł na niej Kanye?

Obie panie od lat są związane ze światem mody, ale wygląda na to, że ich drogi zaczynają się niepokojąco krzyżować. Bianka, od początku związku z raperem, zamieniła swoje stylizacje w jeden wielki eksperyment na granicy cenzury. Tymczasem Julia – której styl zawsze był odważny, ale niekoniecznie „nagi” – teraz coraz bardziej przypomina estetykę, którą raper forsuje u swojej nowej żony.

Jedno jest pewne: Julia Fox znów jest na ustach wszystkich, a jej oscarowa stylizacja tylko podkręciła spekulacje. Czy to chwilowy trend, czy może Kanye West zostawił w jej stylu większy ślad, niż się spodziewała?