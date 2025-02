Kontrowersje i Kanye West to duet, który nigdy nie zawodzi. Tym razem raper postanowił podzielić się ze światem nagim zdjęciem swojej żony, Bianki Censori, a wszystko to w ramach promocji jej nowego filmu. Czy to jeszcze miłość, czy kolejny viralowy performans?

Kanye i Bianca od początku swojego związku wzbudzają emocje, ale ostatnie miesiące to prawdziwa jazda bez trzymanki. Bianca praktycznie nie nosi ubrań (i to dosłownie), a Kanye regularnie podgrzewa atmosferę swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami i działaniami w sieci.

Teraz jednak raper poszedł o krok dalej – wrzucił na swój Instagram plakat promujący film z udziałem Bianki… na którym leży kompletnie nago. I nie, to nie jest żadna „artystyczna wizja” w stylu okładki Vogue’a. To po prostu Bianca Censori w wersji „no filter, no clothes”. Kanye skomentował to krótko i z pełnym entuzjazmem:

Jestem tak dumny z mojej żony, bo wzięła udział w swoim pierwszym pełnometrażowym filmie. Został nagrany w Japonii, reżyserką jest Vanessa Beecroft, a producentem ja.

Czy to prawdziwa duma i wsparcie dla żony, czy kolejny sposób na szokowanie fanów? Internet, jak zawsze, ma na ten temat podzielone zdania.

To nie pierwszy raz, kiedy Bianka pojawia się w nagłówkach z powodu swojego ubioru (a raczej jego braku). Jej „outfity” to temat, który nie schodzi z ust internautów – od przezroczystych body, przez taśmę klejącą jako top, po kontrowersyjne stylizacje na czerwonym dywanie.

Nie tak dawno temu, podczas gali Grammy, Bianca zaliczyła kolejny szokujący moment, gdy na polecenie męża zrzuciła z siebie futro przed fotoreporterami, pozostając praktycznie naga w świetle reflektorów.

Pod postem artysty zawrzało. Część fanów zastanawia się, czy Kanye w ogóle ma jakieś granice, inni sugerują, że Bianca po prostu realizuje jego kolejne ekscentryczne wizje. „Czy ona w ogóle ma prawo decydować o sobie?” , „Kanye robi wszystko, żeby znowu było o nim głośno.”, „Miłość miłością, ale czy wrzucenie nagiego zdjęcia żony to nie przegięcie?”

Trudno powiedzieć, czy to Kanye znowu „tworzy sztukę”, czy po prostu desperacko próbuje zabiegać o atencję. Jedno jest pewne – dopóki ta dwójka jest razem, na nudę nie możemy narzekać.