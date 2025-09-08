Julia Von Stein znana ze stacji TTV zdecydowała się jakiś czas temu na wielką metamorfozę. 29-latka poddała się poważnej operacji, jaką jest lifting twarzy. Teraz w najnowszym filmie na swoim kanale YouTube ujawnia kulisy po zabiegu i wyznaje, że zabieg ten kompletnie nie był planowany Dlaczego więc zdecydowała się na taki krok?

Liftingi gwiazd. Kosmetolog punktuje Julię Von Stein. Wspomniał też o Blance Lipińskiej!

Julia Von Stein odsłania nowe kulisy liftingu. Celebrytka zrelacjonowała okres rekonwalescencji

Julia Von Stein to influencerka i osobowość telewizyjna, która zasłynęła w świecie show-biznesu dzięki udziałowi w programie „Królowe życia” i „Diabelnie Boskie”. To właśnie tam pokazywała swoje luksusowe życie i prowadzenie rodzinnego biznesu pogrzebowego. Poza tym aktywnie działa w social mediach oraz rozwijać swój kanał na YouTube.

Julia Von Stein odsłoniła kulisy liftingu twarzy. Zabrała kamery nawet na salę operacyjną!

Kilka tygodni temu Julia zdecydowała się dość mocną metamorofozę, jaką był lifting twarzy. Warto wspomnieć, że celebrytka ma już na swom koncie kilka zabiegów i operacji w tym m.in operację biustu, pośladków czy nosa. Po wykonaniu liftingu Von Stein regularnie relacjonowała w sieci przebieg operacji czy okres po jej zrobieniu. Teraz dodała kolejne wideo z tej serii, w którym odkrywa następne kulisy. Celebrytka zdradziła, że operacja ta nie była jej wymysłem, a okazała się koniecznością ze względu na chorobę, dużą utratę wagi papierosy czy niezdorwy tryb życia.

Nie kochani nie zrobiłam liftingu przez to, że mam wycięte poduszki Bischota. Nie. Ja po prostu bardzo schudłam w bardzo szybkim tempie. Kondycyjnie moja skóra była fatalna. Nie było planu, żebym robiła lifting twarzy absolutnie. To była ostatnia operacja, która…nigdy nie myślałam o tym, ale tak wyszło. Miały być zrobione tylko oczy – wyznała Julia.

Julia von Stein zdradza, dlaczego zrobiła lifting twarzy: „Zdrowotnie wszystko się po********ło”(WIDEO)

Julia w nowym vlogu wyznaje również, że choć zabieg ten jest jednym z najpoważniejszych operacji medycyny estetycznej, to nie wcale nie odczuwała bólu i szybko wróciła do funkcjonowania.

Bardziej strach był, żeby nie zaczęło boleć, żeby nie do puścić do takiego momentu, że zacznie boleć (…), ale ogólnie ból bardzo mały. Drugi dzień to było takie dochodzenie do siebie, a trzeci było super, w czwarty już normalnie funkcjonowałam (…) – mówiła na filmiku.

O dziwo, celebrytka wyznała również, że dużo większe emocje przysporzyła jej operacja biustu niż twarzy.