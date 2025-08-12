Julia Von Stein znana ze stacji TTV zdecydowała się jakiś czas temu na wielką metamorfozę. 29-latka poddała się poważnej operacji, jaką jest lifting twarzy. Teraz w najnowszym filmie na swoim kanale YouTube zdradza, dlaczego zdecydowała się na tak odważny krok pomimo młodego wieku.

Julia Von Stein ujawnia, dlaczego zrobiła lifting twarzy

Warto wspomnieć, że Julia Von Stein zasłynęła dzięki udziałowi w programie „Królowe życia” i „Diabelnie Boskie”. To właśnie tam pokazywała swoje luksusowe życie i prowadzenie rodzinnego biznesu pogrzebowego. Poza tym celebrytka zaczęła aktywnie działać w social mediach oraz rozwijać swój kanał na YouTube.

Jakiś czas temu 29-letnia Julia postanowiła zrobić sobie lifting twarzy, który stał się tematem do dyskusji w sieci i mediach. Celebrytka także regularnie relacjonowała okres rekonwalescencji. Celebrytka kiedyś wspominała, że mierzyła się z wieloma kompleksami, dlatego w przeszłości poddała się także operacji biustu, pośladków czy nosa. Teraz Julia opublikowała nowy film na YouTube, który nagrała jeszcze przed zabiegiem i zdradziła, dlaczego lifting pomimo młodego wieku był u niej koniecznością.

Miało wszystko inaczej wyglądać. Ja miałam robić tylko foxy eye i lifting brwi. Natomiast przez moją chorobę, przez to, że bardzo schudłam, straciłam nie tylko kilogramy, ale także zdrowotnie wszystko się po********ło – zaczęła opowiadać.

Choć początkowy plany na metamorfozę Julii był nieco inny, to w konsultacji ze specjalistami wyszło ostatecznie, że podejmie się liftingu twarzy.

Pytacie mnie, co się dzieje z moimi ustami. Pytacie, dlaczego jedna warga idzie wyżej niż druga (…). To samo mam z oczami jedno zamyka się szybciej od drugiego i stąd decyzja w porozumieniu z lekarzami, że po prostu pomimo mojego młodego wieku muszę zrobić lifting twarzy – mówiła Julia.

Julia wyznała, że lifting był u niej koniecznością nie tylko za względu na chorobę i dużą utratę wagi, czego efektem stała się obwisła skóra. Von Stein ujawniła także, że styl życia, który prowadziła w przeszłości, doprowadził ją do złego stanu skóry.