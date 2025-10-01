Julia Von Stein znana ze stacji TTV zdecydowała się jakiś czas temu na wielką metamorfozę. 29-latka poddała się poważnej operacji, jaką jest lifting twarzy. Teraz kolega z modowego programu, Tomasz Jacyków dość prześmiewczo ocenił jej podejście do zabiegów medycyny estetycznej.

Julia Von Stein przed i po liftingu! 29-latka pokazała finalny efekt kosztownych operacji

Tomasz Jacyków prześmiewczo o zabiegach Julii Von Stein

Julia Von Stein zasłynęła dzięki udziałowi w programie „Królowe życia” i „Diabelnie Boskie”. To właśnie tam pokazywała swoje luksusowe życie i prowadzenie rodzinnego biznesu pogrzebowego. Poza tym celebrytka została jurorką w programie „Shopping Queens Królowe Zakupów” oraz zaczęła aktywnie działać w social mediach.

Liftingi gwiazd. Kosmetolog punktuje Julię Von Stein. Wspomniał też o Blance Lipińskiej!

Jakiś czas temu Julia postanowiła zrobić sobie lifting twarzy, który stał się tematem do dyskusji w sieci i mediach. Celebrytka także regularnie relacjonowała okres rekonwalescencji. Kiedyś Von Stein wspominała, że mierzyła się z wieloma kompleksami, dlatego w przeszłości poddała się także operacji biustu, pośladków czy nosa.

Teraz w rozmowie z „Pudelkiem” znany stylista Tomasz Jacyków i kolega Julii z jury programu „Shopping Queens Królowe Zakupów” dość ironicznie wypowiedział się na temat jej zabiegów.

Jak zrobiła sobie tyłek, to dwa lata nie mogła spać, spała na wałku, bo mi opowiadała o tym. Ja nie zdradzam żadnych tajemnic, ona o tym mówi. Na brzuchu nie mogła, bo piersi, w związku z tym jakby jest przyzwyczajona do cierpienia. Zrobiła sobie ten lifting – powiedział Jacyków.

Julia Von Stein odsłoniła kulisy liftingu twarzy. Zabrała kamery nawet na salę operacyjną!

Stylista wyznał prześmiewczo, że proponował nawet Julii Von Stein zabieg wydłużenia nóg.

Namawiam ją, żeby sobie nogi wydłużyła (…). Oglądałem jakiś program, że wydłużają nogi tutaj w Polsce w ogóle. I że to jest tam w ogóle bardzo długa rekonwalescencja, ból, cierpienie, ale że ludzie sobie to robią. Nie, bo muszą, tylko rekreacyjnie. I ja sobie pomyślałem, no to, komu coś takiego nie polecić, jak jej – mówił.

Jacyków stwierdził, że taki zabieg z pewnością przyniósłby Julii jeszcze większy rozgłos. Poza tym wspomniał, że celebrytka podobno rzekomo miała narzekać na swoje nogi.