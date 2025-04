Nic więc dziwnego, że w realizacji wielu projetów zawodowych pomoże jej szybki i sprawny samochód, który zawiezie ją na plan zdjęciowy. Julia Żugaj zdecydowała się na zakup luksusowego auta marki porsche i wrzuciła do sieci zdjęcie z wielkim bukietem czerwonych róż oraz wiadomością, która może świadczyć o tym, że 24-latka właśnie spełniła swoje wielkie marzenie:

Julia Żugaj jest jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Obecnie na samym Instagramie obserwuje ją aż 1,4 miliony osób. To tam chętnie dzieli się z widzami uroczymi filmikami, urywkami ze studia nagraniowego, czy zdjęcia z życia codziennego. Ostatnio widzowie mogli ją podziwiać w programie rozrywkowym Polsatu ‚Taniec z gwizdami”, gdzie zajęła 2. miejsce. Teraz pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z salonu samochodowego. Julia Żugaj kupiła sobie wypasione auto, które jest sporo warte…

Internauci byli pod wrażeniem wielkiej fury, na którą zdecydowała się Julia Żugaj. Przy tej okazji warto wspomnieć o tym, że tak luksusowe auto to koszt rzędu kilkuset tysięcy złotych. Jeżeli kierowca wybierze opcję bez dodatków, to będzie musiał zapłacić od 300 do 450 tysięcy złotych. Fani byli zachwyceni wypasioną furą Julii Żugaj i komentowali wybór klasycznego czarnego koloru auta: