W życiu Julii Żugaj nastąpiły poważne zmiany. Influencerka i celebrytka zdecydowała się na dość odważny krok i wyprowadziła się z Polski. Zamiast tego zamieszkała w Londynie ze swoim nowym partnerem Kacprem Dworniczakiem, gdzie układają swoją nową rzeczywistość.

Julia Żugaj znów zakochana?! Pokazała urocze kadry z nowym ukochanym (WIDEO)

Julia Żugaj zamieszkała w Londynie z nowym chłopakiem

Julia Żugaj to jedna z najpopularniejszych influencerek, tiktokerek i youtuberek, szczególnie wśród dziecięcej widowni. Celebrytka od jakiegoś czasu należy do influencerskiej topki, a jej profile społecznościowe sięgają miliony obserwatorów.

Żugaj rozpoznawalność i sympatię w sieci zdobyła dzięki byciu jednym z członków Teamu X. Po zakończeniu projektu zaczęła solową karierę w mediach. Zaczęła także prowadzić obozy dla fanów oraz oddała się muzyce, śpiewając czy koncertując. Obecnie jest także jedną z uczestniczek nowego sezonu programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Warto dodać, że życiu prywatnym Julii na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele się zmieniło. Influencerka już jakiś czas temu rozstała się ze swoim narzeczonym Maćkiem znanym jako „Sheo”, a niedawno związała się z gitarzystą Kacprem Dworniczakiem. W życiu Julii okazuje się, że miłość kwitnie na nowo, a teraz para zamieszkała nawet razem w Londynie. Muzyk postanowił, że chciałby studiować za granicą, a Żugaj nie wyobrażała sobie relacji na odległość, stąd taka nagła zmiana.

Czułam, że potrzebuję zmiany, że potrzebuję zacząć wszystko od nowa. Przede wszystkim poukładać wszystko od nowa. Kiedy pojawiły się rozmowy o przeprowadzce Kacpra do Londynu, to miałam w głowie jedną myśl: nie chcesz być w związku na odległość. To będzie jeszcze trudniejsze dla Ciebie. Wtedy coś kliknęło mojej głowie – powiedziała na swoim filmie Julia.

Influencerka zdradziła również, że choć zdecydowała się na przeprowadzkę, to ma zamiar dzielić swoje życie pomiędzy Polską, a Londynem.

Pomyślałam, że dlaczego by nie spróbować mieszkać w dwóch miejscach naraz. Mogłabym mieć wszystko to, co kocham w Polsce, a jednocześnie w Londynie być całkowicie anonimowa. Czuć wolność i spokój, który tutaj czuje i spróbować. No i postanowiłam posłuchać mojej intuicji i podjęłam decyzję o przeprowadzce – wyznała Żugaj.