Przedwczoraj w stolicy odbył się wielki event programu „Top Model”. Na wydarzeniu zagościła m.in. Marta Krupa, która wspierała swoją siostrę, Joannę, która od lat jest jurorką telewizyjnego show. W rozmowie z naszą redakcją celebrytka ujawniła nam kulisy tego, jak odnajduje się w polskiej rzeczywistości po przeprowadzce z USA.

Marta Krupa o przeprowadzce do Polski i cenach

Marta Krupa to polska modelka, aktorka i piosenkarka, a prywatnie siostra Joanny Krupy, która znana jest z modelingu czy programu „Top Model”. Młodsza siostra znanej modelki urodziła się i dorastała w Chicago, w Stanach Zjednoczonych. Po latach jednak niedawno zdecydowała się na przeprowadzkę do Polski.

Decyzja ta zapadła po rozwodzie z zawodowym kierowcą rajdowym, dlatego przeprowadzka była również podyktowana potrzebą zmiany i odnowy życia. Jakiś czas temu Marta mówiła, że zakończyła się jej umowa w Kalifornii, a z Polską łączyła ją silna więź kulturowa. Teraz w rozmowie z naszą redakcją gwiazda ujawniła nam, jak odnajduje się teraz w polskiej rzeczywistości:

Na początku była masakra, byłam bardzo zagubiona, wszystko zaczynać od nowa w moim życiu, było bardzo trudno i ciężko, ale teraz jest dobrze. Teraz spokojnie wiem wszystko, co się dzieje, jak to działa i teraz jestem ok – powiedziała nam Marta Krupa.

Artystka przyznała również, że na początku dokuczała jej pogoda w Polsce, która ostatnio nie dopisuje w odróżnieniu od USA, gdzie miała bardzo ciepły klimat. Poza tym zwróciła też uwagę na Polską mentalność:

Mieszkałam w Kalifornii, tam dużo słońca było, pogoda. Wiesz słońce dużo dla mnie robi, ja jestem wrażliwa dziewczyna. Ale na początku mentalność też. Ja jestem taka, co zawsze się uśmiecha i ludzie się czasem na mnie dziwnie patrzą i że czemu ona się tak uśmiecha, ale teraz jestem przyzwyczajona i teraz dobrze mi się tutaj mieszka – dodała.

Na koniec nasz reporter zapytał Martę o to, co myśli o cenach w Polsce i czy są porównywalne do Ameryki. Jak się okazuje, celebrytka była zaskoczona taką drożyzną i mówi wprost, że Polskie ceny niewiele różnią się do tych za oceanem.

Ceny tutaj podobne są do Ameryki, naprawdę tutaj masakra co się dzieje w Polsce, poszły w górę. Ja teraz szukałam mieszkania i poszło wszystko w górę w Polsce. Jest za drogo. Poza tym nie ma co do porównania, bo to jest bardzo podobne do Ameryki mówiąc szczerze, ale jeśli chodzi o jedzenie, tak samo jest bardzo drogie. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni (…). Czasami staram się nie wychodzić za dużo, żeby oszczędzać – wyznała celebrytka.

