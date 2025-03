Aga Laura to pseudonim artystyczny Agnieszki Bojarskiej, która zaśpiewała i zagrała na gitarze w studio autorską piosenkę pt. „A Ciebie Nie Ma”. Własna kompozycja wokalistki jest owocem uleczenia złamanego serca kobiety po stracie ciąży.

Od ponad trzech lat Aga Laura nieprzerwanie jest chórzystką w zespole Sanah, u boku której śpiewa chórki i tańczy na wielu różnych scenach.

Wokalistka od dziecka komponuje i pisze teksty do piosenek. Zaczęła pokazywać je światu już ponad dziesięć lat temu, ale dopiero w zeszłym roku postanowiła, że wyda całą płytę – od melancholijnych ballad, przez lekkie i zwiewne piosenki, zachęcające do rozmyślań, aż po żywiołowe utwory, prowokujące do tańca.

(…) Nie mogę wyjść z podziwu, nie mam pojęcia, jak ty stoisz tu i jesteś w stanie przekazać nam to tak dobrze (…). To był idealny występ – powiedział Dawid Kwiatkowski. Bardzo mnie wzruszyłaś, ale ja po prostu słyszę, że jesteś calutka prawdziwa (…). Po prostu jesteś i śpiewasz – dodała Natalia Szroeder.

Sebastian Karpiel-Bułecka także był zachwycony występem:

„(…) Czułem się tak, jakbym się przeniósł w swoje rodzinne strony (…). Słuchając ciebie, zatęskniłem za czymś takim bardzo duchowym, wzniosłym. Bardzo, bardzo mi się to podobało” – wyznał Sebastian Karpiel-Bułecka.

Przekonajcie się sami. Poniżej wideo: