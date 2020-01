Ostatnio o Selenie Gomez (27 l.) i Justinie Bieberze (25 l.) znów jest bardzo głośno – w październiku wokalistka wydała nowy singiel „Lose You To Love Me”, w którym nawiązała do związku z nim: „W dwa miesiące zastąpiłeś nas, jakby to było proste”. Przypominamy, że Justin już po kilku tygodniach od rozstania z Gomez, zaczął spotykać się z Hailey Baldwin. Niedługo później się jej oświadczył.

Selena Gomez i Justin Bieber

Jesteś na etapie życia, w którym po raz pierwszy doświadczasz miłości i myślę, że to może być trochę toksyczne. Masz współzależność, którą uważasz za miłość, a następnie uzależniasz się od pasji i frustracji, po czym myślisz „Och, to jest miłość”. Wierzyłam w to przez długi czas – powiedziała miesiąc temu Selena Gomez w programie radiowym „Zach Sang Show”.

Teraz przyszła kolej na Justina Biebera. Po pięciu latach przerwy artysta wypuścił nowy singiel „Yummy” w wigilię (24 grudnia). W piosence kieruje słowa do żony, Hailey Bieber.

Straciłem prawie dekadę z kobietą, która nie była nawet w połowie tobą

Bieber udostępnił też krótki filmik na YouTube, w którym mówi: „Myślę, że jestem dokładnie tam, gdzie powinienem być, a Bóg ma mnie dokładnie tam, gdzie chce, abym był”.

