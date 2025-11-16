Justyna Steczkowska w „Finale Tańca z Gwiazdami” dała niesamowity popis formy i umiejętności tanecznych. Na parkiecie towarzyszył jej Stefano Terrazzino, a takich owacji w studiu dawno nie było.

Półfinał pełen emocji i niespodzianek

Po niedawnym półfinale „Tańca z Gwiazdami” wielu widzów nie kryło rozczarowania – z programem pożegnali się ulubieńcy publiczności: Tomasz Karolak i Izabela Skierska oraz Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Głosy telewidzów wprowadziły do finału duety Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, a dzięki decyzji jurorów dołączyli do nich także Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Kulisy głosowania widzów okazały się równie emocjonujące jak taneczne występy.

Widzowie wczoraj najmniej głosowali na Wiktorię. (…) Ludziom wtedy może się wydawać, że taka osoba nie jest zagrożona i wolą oddać głos na kogoś, kto poradził sobie gorzej. Na Tomka bardzo dużo głosów przyszło po jego ostatnim, wampirzym występie – donosiło źródło Pudelka.

Półfinał okazał się medialnym hitem, a polskie redakcje z napięciem odliczały dni do wielkiego finału.

Wielki finał „Tańca z Gwiazdami” – emocje sięgnęły zenitu

Po tygodniach rywalizacji i tanecznych zmagań nadszedł długo wyczekiwany moment – finał „Dancing with the Stars”. Po raz ostatni w tej edycji widzowie zasiedli przed telewizorami, aby dopingować swoich faworytów i obserwować ich spektakularne choreografie. W finałowe szranki stanęli już tylko najlepsi z najlepszych, a stawka była wyższa niż kiedykolwiek. Atmosfera widowiska, pełna napięcia i emocji, sprawiła, że tegoroczny finał zapisał się jako jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sezonu.

Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino w finale „Tańca z Gwiazdami”

Jubileuszowa edycja „Tańca z Gwiazdami” jest wyjątkowa emocjonująca, ale też pełna wspomnień. W każdym odcinku pojawiały się gwiazdy minionych edycji. Do finału zaproszono Justynę Steczkowską i Stefano Terrazzino, którzy zatańczyli na parkiecie bardzo ogniste tango. Swoim występem wywołali taką euforię, jakiej w studiu show Polsatu nie było od dawna. Ubrana w skąpą bieliznę artystka sprawiła, że nie można było oderwać od niej wzroku. Wokalistka udowodniła, że jest w fantastycznej formie i kondycji. Trzeba przyznać, że finał jest magiczny.