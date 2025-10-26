Emocje w „Tańcu z gwiazdami” sięgają zenitu. Tym razem nie tylko na parkiecie, ale też w osobistych wyznaniach uczestników. W 7. odcinku programu głos zabrał Maurycy Popiel, który przed swoim występem podzielił się wyjątkowo szczerym i bolesnym wspomnieniem z przeszłości.

Taniec z gwiazdami. Maurycy Popiel opowiedział o swojej mrocznej przeszłości

W emitowanym przed tańcem materiale aktor, znany m.in. z serialu „M jak miłość”, opowiedział o trudnym okresie swojego życia. Jego słowa zaskoczyły i poruszyły zarówno widzów, jak i jurorów”

Pomiędzy 13. a 23. rokiem życia miałem taki styl funkcjonowania. Jak wiedziałem czyjąś słabość, to budowałem swoje ego jego kosztem. Trudnym było dla mnie momentem zmierzyć się samemu ze sobą z tym, że kiedyś mogłem komuś zrobić krzywdę. – wyznał Popiel.

Aktor otwarcie przyznał, że jego zachowanie wynikało z braku pewności siebie i prób zyskania akceptacji: „To się brało z braku akceptacji samego siebie, że chciałem tak się przypodobać innym, że nie patrzyłem, że robię komuś krzywdę. To jest straszne, przez to że nie byłem szczęśliwy, to w taki sposób próbowałem sobie rekompensować”.

Szczerość Popiela zaskoczyła wielu fanów programu. Rzadko zdarza się, by uczestnicy show-biznesowych formatów otwierali się aż tak bardzo, mówiąc o ciemnych stronach swojej przeszłości. Maurycy Popiel przyznał, że dziś jest zupełnie innym człowiekiem. Jego refleksja była nie tylko formą oczyszczenia, ale też ważnym przesłaniem dla innych: