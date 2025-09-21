Maurycy Popiel ma za sobą miłosne przejścia. Aktor pod koniec ubiegłego roku rozstał się z żoną. Teraz podczas wizyty w śniadaniówce otworzył się na temat męskości i powiedział parę słów w kwestii poszukiwania życiowej partnerki.

Maurycy Popiel o męskości i związkach

Maurycy Popiel to jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Sympatię widzów zyskał m.in. dzięki roli Olka Chodakowskiego z serialu „M jak miłość”. Poza tym aktor ma na swoim koncie udział również w takich produkcjach jak: „Miasto 44”, „Filip” czy „Matylda”. Obecnie podbija parkiet w tanecznym show „Taniec z Gwiazdami” u boku Sary Janickiej.

Natomiast w życiu prywatnym i miłosnym aktora wiele się dzieje. W ubiegłym roku Maurycy Popiel rozstał się z żoną, Izabelą Warykiewicz-Popiel, z którą był aż 13 lat. Jak donoszą media, to właśnie jego małżonka złożyła pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie. Temat rozwodu aktora był szeroko komentowany w sieci, a spekulowano nawet o jego rzekomym romansie z Emmą Giegżno.

W dzisiejszym, niedzielnym wydaniu programu „Pytanie na Śniadanie” aktor miał okazję zagościć na kanapie. Popiel, choć raczej stara się unikać prywatnych tematów, to razem zrobił wyjątek i otworzył się na wizji, mówiąc o męskości.

Być męskim to być odpowiedzialnym — za siebie i swoje otoczenie oraz za każdego, kto się w tym otoczeniu znajduje. Męstwo nie kojarzy mi się z siłą fizyczną, meczami. Kojarzy mi się z odpowiedzialnością i tak też chcę myśleć o swoim męstwie. Chcę, żeby to było to, co mnie określa, jako mężczyznę – mówił aktor.

To jednak nie koniec. Maurycy podczas wywiadu przy okazji tematu męskości nagle zabrał głos w sprawie relacji. Aktor podzielił się także swoją opinią na temat tego jakich partnerów/partnerek powinniśmy szukać.