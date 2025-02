Przed laty Justyna Steczkowska i Edyta Górniak popadły w konflikt. Panie na początku miały się pospierać, gdy były jurorkami „The Voice of Poland”. Później nie miały ze sobą kontaktu, ale ich konflikt wybuchł na nowo, gdy Justyna Steczkowska ujawniła, że jako jedyna nie wzięła pieniędzy za udział w koncercie charytatywnym. Inne artystki, w tym: Rodowicz i Górniak miały dostać za to pieniądze. Od tego czasu panie nie rozmawiają ze sobą, a Steczkowska w ostatnim wywiadzie mówiła, że nie jest obrażona na Górniak i chętnie by się z nią spotkała.

Edyta Górniak obraziła się na Justynę Steczkowską za to, że publicznie ujawniła, że piosenkarka wzięła pieniądze za udział w koncercie charytatywnym. Diva tłumaczyła się tym, że chciała zapłacić za udział w muzycznym wydarzeniu swojemu zespołowi. Edyta Górniak długo czekała na przeprosiny ze strony Justyny Steczkowskiej, ale wokalistka oficjalnie i publicznie jej nie przeprosiła. Mimo to Steczkowska często zapraszała ją na wspólny obiad, czy kawę. Panie do tej pory się nie spotkały:

Tysiące razy wyciągam rękę, ale ona za każdym razem była odrzucana. No, musi być też ręka z drugiej strony i to wszystko. Cokolwiek ja nie powiem na ten temat, zawsze jest użyte przeciwko mnie. Więc ja już nic nie mówię. Naprawdę mam tysiące rzeczy każdego dnia do zrobienia i nie myślę o tym. Jak ktoś chce się pojednać, to się dzieje samo, bez żadnego gadania, bez mediów, bez niczego — podsumowała Justyna Steczkowska w rozmowie z „Faktem”.

