Beata Kozidrak po długiej medialnej ciszy odezwała się do fanów. Wokalistka ze względu na problemy zdrowotne musiała odwołać część swoich koncertów, a następnie całkowicie zniknęła z sieci, by skupić się na zdrowiu. W czwartek po południu Kozidrak opublikowała nagranie, w którym po raz pierwszy zabrała głos w sprawie swojej walki z chorobą. Piosenkarka nie zdradziła, co dokładnie jej dolega, jednak podziękowała fanom za wsparcie:

Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy chyba na to nieprzygotowani. (…) Bardzo wam za to dziękuję i będę walczyć, dzięki waszemu uporowi i tym, że jesteście ze mną. To jeszcze chwile potrwa, ale jestem na to gotowa. Zrobię wszystko, żeby stanąć na scenie, a wtedy rozniosę ją. Kocham was i dziękuję.

Wśród wspierających Beatę osób znalazła się między innymi Edyta Górniak, która opublikowała wzruszający komentarz i zwróciła się do koleżanki ze sceny słowami:

Beatko jesteś Ikoną. Legendą za życia. Napisałeś utwory, które Twoją wrażliwością i gigantycznym Głosem uratowały wielu ludziom życie. W tym również moje, o czym wielokrotnie rozmawiałyśmy i za co Dziękuję Ci przy każdym naszym spotkaniu. Kochamy Cię i to się nie zmieni, bo Miłość do Twojej Muzyki jest, jak widzisz – ponadczasowa. Podaruj sobie czas na regenerację w pełnym tego słowa znaczeniu. Zasługujesz na to. Umocnij ciało i umocnij Ducha. Aktywuj swoją witalność. My cierpliwie poczekamy Do zobaczenia na Scenie Beatko. To jest Twoje miejsce i nikt go nie zajmie. Nie zdołałby. Kocham podziwiam szanuje i tęsknie.

