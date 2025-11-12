Justyna Steczkowska z szansą na eurowizyjne trofeum! Fani zachwyceni
Justyna Steczkowska brała udział w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji. Niestety, ale wokalistka zajęła 14. miejsce podczas wydarzenia. Mimo to jej utwór „Gaja” podbił nie tylko Polskę, ale i cały świat. Teledysk do piosenki na samym YouTube ma już ponad 2,8 milionów wyświetleń. Okazuje się, że piosenkarka po raz kolejny została wybrana do konkursu Eurowizji. Tym razem jednak weźmie udział w plebiscycie, w którym liczą się głosy fanów!
Justyna Steczkowska znowu na Eurowizji. Tym razem chodzi o zaskakujący plebiscyt
Na oficjalnym profilu Eurowizji na Instagramie pojawił się ważny komunikat dla fanów konkursu. Organizator wydarzenia – EBU – ogłosił rozpoczęcie głosowania w plebiscycie Eurovision Awards 2025. Internauci mogą oddawać swoje głosy w kilku kategoriach, z których każda ma po czterech nominowanych artystów.
Głosowanie odbywa się poprzez oficjalną aplikację Eurowizji i potrwa od 12 do 16 listopada. Wśród nominowanych znalazła się Justyna Steczkowska, która rywalizuje w kategorii Choreo Monarch.
Justyna Steczkowska sięgnie po zwycięstwo na Eurowizji? Teraz liczą się głosy fanów
Justyna Steczkowska nie kryła radości z powodu nominacji do nagrody. Poprosiła swoich wiernych słuchaczy, aby oddali na nią głos w plebiscycie eurowizyjnym. Zwróciła się do nich w jednym z komentarzy pod postem na oficjalnej stronie Eurowizji:
NAZYWAJĄ MNIE GAJA. Proszę o głos na mnie w Choreo Monarch 2025! – napisała piosenkarka.
Justyna Steczkowska może liczyć na wsparcie internautów. Ależ wybuchła dyskusja pod jej wpisem!
Piosenkarka ma wierne grono na Instagramie, gdzie obserwuje ją aż 393 tysiące osób. Nic więc dziwnego, że gdy tylko zaapelowała do fanów, aby na nią głosowali, to od razu wybuchła lawina komentarzy. Fani wsparli ją ciepłymi słowami:
- Byłaś niesamowita. Jedyny występ, w czasie którego wszyscy wstali i oklaskiwali cię na stojąco,
- Już jesteś dla nas zwyciężczynią. Brawo Justyna, idź po swoje,
- Gratulacje. Zasługujesz na tę nagrodę jak nikt. Już twój komentarz ma najwięcej polubień. To jest znak — pisali fani w komentarzach.