Justyna Steczkowska brała udział w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji. Niestety, ale wokalistka zajęła 14. miejsce podczas wydarzenia. Mimo to jej utwór „Gaja” podbił nie tylko Polskę, ale i cały świat. Teledysk do piosenki na samym YouTube ma już ponad 2,8 milionów wyświetleń. Okazuje się, że piosenkarka po raz kolejny została wybrana do konkursu Eurowizji. Tym razem jednak weźmie udział w plebiscycie, w którym liczą się głosy fanów!

Justyna Steczkowska znowu na Eurowizji. Tym razem chodzi o zaskakujący plebiscyt

Na oficjalnym profilu Eurowizji na Instagramie pojawił się ważny komunikat dla fanów konkursu. Organizator wydarzenia – EBU – ogłosił rozpoczęcie głosowania w plebiscycie Eurovision Awards 2025. Internauci mogą oddawać swoje głosy w kilku kategoriach, z których każda ma po czterech nominowanych artystów.

Głosowanie odbywa się poprzez oficjalną aplikację Eurowizji i potrwa od 12 do 16 listopada. Wśród nominowanych znalazła się Justyna Steczkowska, która rywalizuje w kategorii Choreo Monarch.

