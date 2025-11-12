Nawigacja

Syn Trumpa jest gejem? Huczy o związku Barrona i tancerza. To miał dla niego zrobić

Świat obiegły wieści o szokującej relacji syna Donalda Trumpa. Wszyscy zaczęli plotkować o związku Barrona z tancerzem. Wyszło na jaw, co miał dla niego zrobić.

Dzieci Donalda Trumpa

Z pierwszego małżeństwa Donalda Trumpa z Ivaną Trump pochodzi trójka jego dorosłych dzieci: Donald Jr., Ivanka i Eric. Najstarszy syn od lat aktywnie uczestniczy w zarządzaniu The Trump Organization, pełniąc funkcję wiceprezesa. Ivanka Trump zyskała rozpoznawalność zarówno w świecie biznesu i mody, jak i w polityce – w czasie prezydentury ojca była jedną z jego najbliższych doradczyń w Białym Domu. Eric Trump, podobnie jak Donald Jr., odgrywa kluczową rolę w firmie rodzinnej. W 2006 roku założył fundację, której celem jest wspieranie dzieci z chorobami nowotworowymi i innymi poważnymi schorzeniami.

Z drugiego związku Donalda Trumpa z Marlą Maples urodziła się Tiffany Trump – jedyna córka z tego małżeństwa. Łączy ona zainteresowania muzyką i modą, a prywatnie jest żoną libańsko-amerykańskiego przedsiębiorcy i miliardera Michaela Boulosa. Najmłodszy z rodzeństwa, Barron Trump, syn Donalda i Melanii Trump, w 2024 roku osiągnął pełnoletność.

Rozpoczął studia na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU) i mimo młodego wieku już wcześniej zwracał uwagę mediów. W trakcie prezydentury ojca bywał określany mianem „nieoficjalnego doradcy”, mającego pomagać w budowaniu kontaktu z młodszym elektoratem.

Syn Donalda Trumpa jest gejem?

W sieci zaczęły krążyć plotki, jakoby Barron Trump miał zarezerwować całe piętro w Trump Tower, aby spotkać się z argentyńskim tancerzem tańca towarzyskiego o imieniu Carlos. Choć informacje te nie zostały w żaden sposób potwierdzone, szybko zdobyły popularność i wzbudziły ogromne emocje wśród użytkowników TikToka oraz innych platform społecznościowych.

Wiele osób zastanawiało się, jak na te doniesienia zareaguje Donald Trump, znany ze swoich konserwatywnych poglądów. Internet natychmiast podchwycił temat – pojawiły się żartobliwe komentarze, memy oraz sugestie, że rodzina Trumpów mogła przygotować dla Barrona i jego rzekomego gościa specjalną salę balową. Wśród internautów zaczęto też spekulować o możliwych pracach renowacyjnych w Trump Tower, które miałyby obejmować właśnie budowę sali tanecznej.

Wraz z rozpoczęciem przez Barrona nauki na New York University, dyskusje o jego życiu prywatnym stały się jeszcze bardziej intensywne. Choć większość komentujących przyznaje, że historia brzmi mało wiarygodnie, nie przeszkadza to jej w rozprzestrzenianiu się – zwłaszcza w społecznościach LGBTQ+, gdzie temat wzbudził wyjątkowe zainteresowanie.

Kim jest domniemany ukochany Barrona Trumpa?

Wraz z rosnącą popularnością plotek o Barronie Trumpie, w sieci zaczęły pojawiać się fotografie mężczyzny, którego internauci uznali za jego partnera. Pod koniec października temat został opisany m.in. przez Economic Times, a TikTok, próbując ograniczyć spekulacje dotyczące relacji Barrona i Carlosa, zaczął usuwać powiązane nagrania. Paradoksalnie, tylko wzmogło to zainteresowanie całą historią.

Wkrótce jednak zaczęły pojawiać się wątpliwości co do wiarygodności tych doniesień. Serwis Snopes przeprowadził własne dochodzenie, z którego wynikało, że mężczyzna ze zdjęć rzeczywiście nazywa się Carlos, ale nie jest argentyńskim tancerzem tańca towarzyskiego, jak podawały plotki. W rzeczywistości chodzi o Carlosa Strassera, niemieckiego tancerza baletowego i choreografa związanego ze Stuttgart Ballet.

Nie ma on żadnych powiązań z rodziną Trumpów ani z Barronem. Choć cała historia została ostatecznie zdementowana, przez pewien czas żyła własnym rytmem w mediach społecznościowych.

