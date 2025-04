Justyna Szyc-Nagłowska od lat z odwagą porusza tematy, które wciąż bywają pomijane w codziennych rozmowach, emocje, zdrowie psychiczne, lęki, ale też siłę miłości i szczęścia. Przez ponad pięć lat prowadziła podcasty, w których wraz z gośćmi i gościniami rozmawiała o tym, co w nas najgłębsze i najbardziej ludzkie. Teraz postanowiła pójść krok dalej i napisać książkę.

Justyna Szyc-Nagłowska o pełnej emocji książce

„Na głosy dwa. Autobiografia emocji” to nie tylko tytuł to deklaracja. Autorka zabiera czytelniczki i czytelników w osobistą podróż po własnym wnętrzu. Pisze o swoich doświadczeniach z poruszającą szczerością, momentami do bólu prawdziwą. Opowiada o chorobie, walce z lękiem, ale też o uczuciach, które dodają skrzydeł, czyli miłości, szczęściu i nadziei.

Kiedy napisałam tę książkę, poczułam ulgę. I spełnienie. Często słyszałam, że pisanie jest formą autoterapii i rzeczywiście doświadczyłam tego – mówiła w rozmowie z Glamour.

Podczas wywiadu Justyna Szyc-Nagłowska wyznała, że książkę pisała kilka lat i niemal wszystko, co podczas tej długiej podróży napisała, zostało wydane. Wyjątkiem były dwa rozdziały, które ostatecznie postanowiła zachować dla siebie.

Z powodów osobistych i takich intymnych związanych z różnymi historiami, gdzie czuwała moja ukochana redaktorka, […] wytłumaczyła mi, że emocje, które tam zawarłam są tylko moje i powinno tak zostać. […] One były o rozstaniu i łączeniu rodzin – wyjaśniła.

Justyna Szyc-Nagłowska borykała się przez długi czas z depresją. Wyznała, że rozdział o chorobie był dla niej jednym z najtrudniejszych, jednak wie, że pomoże to wielu osobom, czego już doświadczyła. Jednocześnie jest świadoma, że nie chce już wracać wspomnieniami do tego czasu, teraz szuka pozytywów w każdym dniu i chce się cieszyć tym, że wyzdrowiała.