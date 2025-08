Po śmierci Joanny Kołaczkowskiej w świecie polskiego kabaretu zapanowała cisza i niedowierzanie. Hrabi, uwielbiany zespół, którego była sercem i duszą, nagle stanął przed dramatycznym pytaniem o swoją przyszłość. Teraz artyści zabrali głos i zdradzili, co dalej z ich działalnością – a fani nie kryją wzruszenia.

Były mąż pożegnał Joannę Kołaczkowską: „Uświadamiano nam, że szczęśliwego zakończenia tej historii nie będzie…”

Śmierć Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęła światem kabaretu i tysiącami widzów, którzy przez lata śmiali się dzięki jej niepowtarzalnemu poczuciu humoru. Przez wiele dni w mediach społecznościowych pojawiały się kondolencje, wspomnienia i nagrania archiwalne z jej występów. Jednak jedno pytanie powracało najczęściej – co dalej z kabaretem Hrabi, którego była filarem?

W końcu członkowie grupy przerwali milczenie. Na oficjalnym profilu pojawił się poruszający wpis, w którym nie tylko podziękowali fanom i przyjaciołom za wsparcie w najtrudniejszych chwilach, ale też po raz pierwszy odnieśli się do przyszłości kabaretu.

Co my zrobimy bez Ciebie? No więc… będziemy improwizować. Trochę błądzić. Trochę ciszej. Czasem za wcześnie, czasem za późno. Ale damy radę – bo dźwięczy nam w głowie Twój głos. I pamiętamy ten błysk w oczach, który mówił: „to ma sens” – wyznali.