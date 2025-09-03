Śmierć Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęła show-biznesem. Wiele gwiazd nie może uwierzyć w to, że nie ma już z nami wybitnej artystki kabaretowej. Aktorka odeszła w nocy z 16 na 17 lipca 2025 roku. Miała zaledwie 59 lat. Wiele osób nie wiedziało, że Joanna Kołaczkowska walczyła z chorobą nowotworową. Jej kolega po fachu — Robert Motyka do dziś nie może pogodzić się z jej przedwczesną śmiercią. Współprowadzący „Idź na całość” w rozmowie z Kozaczkiem zdradził, jak będzie wspominał Joannę Kołaczkowską.

Robert Motyka w wywiadzie dla reportera Kozaczka powiedział, że Joanna Kołaczkowska była dla niego objawieniem polskiej sceny kabaretowej. Wiadomość o jej śmierci była dla niego wielkim szokiem. Kabareciarz do dziś nie może pojąć tego, co wydarzyło się kilka miesięcy temu…

Myślę, że odejście Joasi to był ogromny wstrząs. Nie tylko dla całego środowiska artystycznego, ale także dla ludzi, którzy nawet jej nie znali… Nie będę mówił za innych, jak zareagowali. Powiem tylko, jak ja zareagowałem. Zatrzymałem się na chwilę i to było dla mnie takie surrealistyczne przeżycie. Pojawiła się gonitwa myśli, głównie takich, że to niemożliwe. Myślałem, że może ktoś się pomylił, przecież to nie mogło się stać — wspomniał Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni.

Później artysta kabaretowy dodał, że od zawsze podziwiał Joannę Kołaczkowską. Robert Motyka cenił jej wszechstronność i pracowitość. Była dla niego osobą szalenie utalentowaną i oddaną swojej wielkiej pasji, jaką był kabaret:

Asia była człowiekiem sceny, estrady, komedii i kabaretu. Wniosła ogromną ilość ciepła i takiej niepowtarzalnej energii. Kiedy ogląda się jej skecze, słucha podkastów, piosenek, to wtedy życie staje się zupełnie inne. To była kobieta w pełnym znaczeniu tego słowa. Artystka niezastąpiona i myślę, że już taka na zawsze pozostanie. Wszyscy kochaliśmy Asię. Nie było żadnej osoby w Polsce, która powiedziałaby, że nie lubi Joasi Kołaczkowskiej — powiedział Robert Motyka.

